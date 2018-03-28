مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور تركيا والعراق

تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية وكالة، تينا كايدانو، كلاً من تركيا والعراق وتجتمع مع كبار مسؤولي الدولتين.

فقد أعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن كايدانو ستزور العراق وتركيا خلال الفترة من 28 آذار الجاري وحتى الثالث من نيسان المقبل، وتجتمع مع كبار المسؤولين في البلدين.

وحسب البيان، ستلتقي كايدانو في أنقرة مع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين وتبحث معهم القضايا الأمنية والعلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات التجارية والدفاعية، وستلتقي خلال زيارتها للعراق مع كبار مسؤولي البلد وتبحث معهم القضايا الأمنية.