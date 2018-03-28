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مقتدى الصدر يعلن استعداده لـ”إنقاذ” كركوك من الصراعات السياسية والطائفية

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، استعداده للتدخل بشكل مباشر في محافظة كركوك لـ”إنقاذها” من الارهاب والصراع السياسي .

وجاء حديث الصدر عبر استفسار قائلا “يحصد الطريق الرابط بين بغداد وكركوك أرواح الأبرياء. ويتبنى داعش تلك المجازر، فهل من كلمة فصل لك واجراءات تحد بها تلك المجازر وخطورة الطريق”.

واجاب الصدر بالقول: “نحن على أتم الاستعداد. وخصوصا مع التقصير الحكومي الواضح بهذا الخصوص. على استعداد تام لإنقاذ كركوك من يد الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية”.

وشهدت كركوك في الآونة الأخيرة اوضاعاً أمنية وسياسية معقدة تخللها مقتل العديد من الاشخاص عبر جماعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش .

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