مقتل جنديين تركيين مع بدء “حرب العصابات” في عفرين

افاد مراسل كوردستان 24 بمقتل جنديين تركيين بانفجار قنبلة استهدفت دورية عسكرية في عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وحلفائها.

وسيطرت تركيا وجماعات سورية معارضة حليفة على عفرين قبل ايام قلائل بعد حرب استمرت ثمانية اسابيع ضد وحدات حماية الشعب الكوردية.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود إن انفجارا بقنبلة استهدف دورية راجلة للجيش التركي مما اسفر عن مقتل جنديين اثنين. ولم ترد على الفور أي تفاصيل اخرى.

وكانت المسؤولة في ادارة الحكم الذاتي في شمال سوريا هدية يوسف ابلغت وسائل اعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني بان حرب العصابات ضد القوات التركية وحلفائها قد بدأت في عفرين.

وتنظر تركيا الى حزب العمال الكوردستاني على انه “منظمة ارهابية” وترى أن وحدات حماية الشعب الكوردية امتدادا للحزب الذي يخوض صراعا مريرا مع انقرة منذ عقود.