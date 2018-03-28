مقتل شاب ووالدته طعناً بالسكين في أربيل

عثر اليوم الثلاثاء، 27 آذار، 2018، على جثتي شاب ووالدته، داخل منزلهما في مجمع كاني قرجالة التابع لمحافظة أربيل.

وقال شاهد عيان إن “الشاب ووالدته وهما من الكورد الشبك يقيمان في المجمع منذ أربعة أشهر، وكان يبدو أنهما ليسا ميسوري الحال”.

وأضاف: “بعد اختفائهما لأكثر من ثلاثة أيام، قام أحد الجيران بطرق باب المنزل للسؤال عما جرى لهما، دون أن يتلقى أي رد”.

وتابع: “بعد ذلك قام الجار بالنظر إلى فناء المنزل حيث رأى الأبواب والنوافذ محطمة، وشاهد آثار الدماء، وبعد أن دخل إلى البيت وجد جثتي الشاب وأمه وهما مقتولين طعناً بالسكاكين”، مبيناً أن “قوات الأسايش وفرق التحقيق وصلت إلى موقع الحادث”.

إلى ذلك، قال مراسل رووداو، فرهاد دولمري من موقع الحادث إن “السيدة القتيلة تدعى زينب زينل وكانت تبلغ من العمر 67 عاماً، والإبن هو عباس إسماعيل، (31 عاماً) وكان عاملاً”.

وأشار إلى أن “(إسماعيل) زوج السيدة، توفي قبل 5 أشهر بسبب المرض”، موضحاً أن “العائلة هي كوردية شبكية وقد نزحت إلى إقليم كوردستان هرباً من هجمات داعش”.

وذكر أنه “لم يتم التوصل لهوية الجاني بعد، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو