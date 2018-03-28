مقتل 4 مدنيين و3 مسلحين من داعش بمحافظة نينوى

قتل 4 مدنيين و3 من مسلحي تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، في واقعتين منفصلتين بمحافظة نينوى، بحسب مصدرين أمنيين.

وأوضح الرائد في شرطة نينوى عباس الخشماني، في تصريح صحفي، أن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب قتلت 3 من مسلحي داعش خلال حملة مداهمة في ناحية بادوش بمحافظة نينوى”.

وأضاف الخمشاني أن “العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية، أسفرت أيضاً عن اعتقال 4 من مسلحي التنظيم جرى نقلهم إلى مركز أمني داخل الموصل”.

وفي حادث آخر، قال المقدم في شرطة نينوى، محمود اللهيبي، في تصريح صحفي، إن “القوات الأمنية عثرت على جثث 4 مدنيين مصابة بأعيرة نارية في منطقة الجزيرة الصحراوية الواقعة في ناحية تل عبطة على بعد نحو 50 كلم غرب الموصل”.

وأشار اللهيبي إلى أن “الجثث عثر عليها بعد 5 أيام على فقدان أثر أصحابها، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أنهم وقعوا بكمين لداعش”.

وأفاد بأن “الضحايا كانوا سابقاً عناصر في (الصحوات)”، وهي فصائل مسلحة من أبناء السنة قاتلت تنظيم القاعدة قبل 2014.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، خسر داعش كل الأراضي التي كان قد سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ نحو 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لكن التنظيم لا يزال بإمكانه شن هجمات عنيفة عبر الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال وغرب البلاد في 2014.