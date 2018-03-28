Posted on by

همسات كونيّة(183)

لَمَّحَ مسؤولٌ في مُؤسّستي ألتابعة لوزارة ألكهرباء بطلب “هديّة” للبدء بإعادة حقوقي ألوظيفيّة “ألدّسمة” بحسب قوله لأنّها تُساوى مئات ألملايين, قلتُ: لو فعلتُ ذلك فما آلفرق بيني و بين آلفاسدين؟ ثم أَ تَدْري بفعلي هذا سَأمحي تأريخ نصف قرن من آلجّهاد بآلحقّ ضدّ آلفساد و آلرَّشوة وآلمحسوبيّة وآلمنسوبيّة ألتي أسّسها صدام على نهج أسلافه الفراعنة و السومريون والخلفاء الدّيمقراطيين أصحاب الحضارات و القصور التي أُنشِئَتْ على أكتاف وجماجم الفقراء والمستضعفين لأسعاد ورفاه نبوخذنصر وسرجون وحمدون ومن على نهجهم ألظّالم اليوم كرموز “مُقدّسة” للعراق بل و للعالم!؟
أنا – و أعوذُ بآلله من الأنا – لَنْ أبيع دينيّ و تأريخيّ آلكونيّ لأنّ نهجي يختلف عن نهج حضاراتكم ألمُزيفة ألظالمة, و سأبقى رافضاً لنهجكم ألّذي لا يُزيدكم إلا بُعداً عن(الحقيقة) آلتي هي رأس مال ألفيلسوف في الوجود! مهماعَجّلتم مع إمْتداد الزمن!
و سأُكمل باقي العمر الذي لم يبق منه إلاّ آلقليل و رغم كل المآسي مُتغرّباً أعتمدُ وعائلتي على رزق الله في معيشتنا ولا أدمج نفسي و لا أرتكب الحرام لأكون سياسيّاً مُتحاصصاً, وإنّ ربّي لكريم رحيم, قال الموظف: إذن ألأفضل أن تذهب للوزير للبدء بها فأنتَ معروف. قُلتُ: (ألواسطة أسوء من آلرّشوة), لكم دينكم ولي دين. لكني مرضت, فهل هذا آخر إمتحان في النهاية؟
Azez Alkazragyعزيـز حميد ألخـزرجيّ
A cosmic philosopherفيلسوف كـونيّ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close