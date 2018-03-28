هيئة الحج تحسم الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ان ما اثير حول اعمار الفائزين بالقرعة من كبار السن يعود للاخطاء الشائعة و المتراكمة في دوائر الاحوال المدنية.

وذكر المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني، ان “ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعمار بعض الفائزين بالقرعة من كبار السن مقارنة بمواليد ابنائهم يعود الى الاخطاء الشائعة والمتراكمة في دوائر الاحوال المدنية باعمار العراقيين التي تم اعتمادها في خمسينيات القرن الماضي”.

واضاف ان “الهيئة ستقوم بتدقيق هوية الاحوال المدنية وباقي الاوراق الثبوتية للفائزين بالقرعة وتستبعد جميع المخالفين الذين قدموا معلومات خاطئة بأعمارهم او خالفوا ضوابط التقديم الالكتروني على القرعة وحسب ما مذكور في الفقرة الثالثة عشر التي تنص على (تمت قراءة الشروط اعلاه واوافق عليها جميعا وبخلافه لا يحق لي مطالبة الهيئة باي استحقاقات مالية او ادارية كما ويحق للهيئة حذف اسمي من القرعة بعد الفوز ان ثبت لها ان التقديم تم خلافا لشروطها المعلنة)”.

واشار الى ان “الهيئة عملت بمبدأ المصداقية والشفافية في اجراء قرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة بحضور وسائل الاعلام ونشرت اسماء الفائزين بعد المصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الاعلى”.