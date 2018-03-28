هيفاء ابو غزالة : تواجد المراقبين في الاسكندرية

يأتي كرسالة دعم وتضامن من جامعة الدول العربية مع المحافظة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية الدكتور محمد علي سلطان محافظ الاسكندرية بمقر ديوان عام محافظة الاسكندرية ، حيث استعرضت السفيرة ابو غزالة خلال اللقاء الجوانب المختلفة للدور الذي تقوم بها بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكدت السفيرة ابو غزالة أن تواجد رئاسة بعثة الجامعة العربية هذه المرة في الاسكندرية يأتي كرسالة دعم وتضامن من جامعة الدول العربية مع محافظة الاسكندرية التي تتواجد بها كتلة تصويتية كبيرة وهامة من الناخبين، وذلك بعد حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع مؤخراً بالمحافظة.

وأشارت إلى أن بعثة الجامعة العربية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى أن الجامعة العربية شاركت في متابعة انتخابات المصريين بالخارج في ١٠ دول في أوروبا وافريقيا وأمريكا الشمالية، كما أن البعثة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة بمقر الأمانة العامة للجامعة، موضحةً ان البعثة ستعد تقريرا تمهيديا يوم الأحد المقبل يتضمن الملاحظات الأولية للبعثة، كما ستصدر تقريرها النهائي بعد اعلان النتائج النهائية، وان زيارة رئاسة البعثة الى الإسكندرية ستكون ضمن هذا التقرير.

بدوره أكد محافظ الأسكندرية خلال اللقاء على أن العملية الانتخابية قد شهدت خلال اليومين السابقين إقبالاً جيداً في لجان الاقتراع بالمحافظة، كما استعرض من مقر غرفة عمليات المحافظة الدور الذي تضطلع به المحافظة في العملية الانتخابية، منوهاً بالمهام المتعددة والمختلفة التي تقوم بها غرفة عمليات المحافظة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات للتواصل مع كافة لجان الاقتراع بالمحافظة والجهات الحكومية المعنية، بالاضافة الى الآليات التي تتبعها الغرفة للتعامل مع الشكاوى التي ترد إليها عبر الخط الساخن، ومعالجة المشاكل او المعوقات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية.

وقد اصطحب الدكتور محمد علي سلطان محافظ الاسكندرية السفيرة الدكتورة ابو غزالة والوفد المرافق لها في زيارة تفقدية لبعض المراكز الانتخابية بمحافظة الاسكندرية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الانتخابية في لجان الاقتراع التي زارها وفد جامعة الدول العربية .