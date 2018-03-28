واشنطن تعلن عن مشاريعها في العراق

أعلن السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الثلاثاء، عن قرب اكتمال المشاريع المنفذة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في المناطق المحررة من داعش.

وقال سيليمان في مؤتمر عقد بمبنى السفارة ان “اكثر من 1900 مشروع صغير نفذ في المناطق المحررة واوشك على الانتهاء”، مبينا انها “مشاريع ساهمت في اعادة الحياة السريعة في تلك المناطق كايصال خطوط الماء والكهرباء واعادة الحياة الى العيادات الطبية وازالة الالغام ناهيك عن مشاريع ازالة الشعارات ورفع الانقاض”.

وتابع ان هذه المشاريع “اوشكت على الانتهاء في تكريت والفلوجة والرمادي ولكن لم تنجز بشكل كامل في الحويجة او الموصل باستثناء الجانب الايسر، اذ شهد عملية تحرير مبكرة وسريعة”.

واكد على “استمرار عمليات ازالة الالغام والمتفجرات التي خلفها داعش في تلك المناطق”، منوها الى “ازالة 30 الف كيلو من المتفجرات في الرمادي وحدها”.