وزير مالية كوردستان يكشف عن قوائم جديدة للموظفين وسعر بيع النفط

كشف وزير المالية في اقليم كوردستان ريباز حملان، اليوم الأربعاء، عن اعداد قوائم جديدة لموظفي اقليم كوردستان في ضوء التعديلات الجديدة التي اصردها مجلس الوزراء في الاقليم.

وقال حملان في حديث للصحفيين انه “ينبغي اعداد قوائم جديدة لرواتب الموظفين، وسنشرع بذلك اعتباراً من يوم غد الخميس”، مبينا ان “اولوية حكومة اقليم كوردستان طبقت مطالب الحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “مبلغ الـ317 مليار دينار الذي وصل من بغداد مؤخراً ليس من ضمن الموازنة المخصصة لاقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية”.

واشار حملان الى ان “شركة ديلويت النفطية تقوم بتدقيق كافة الحسابات مع اقليم كوردستان”، مردفا ان “اقليم كوردستان يبيع برميل النفط بنحو 10 دولارات أقل من سعره في الاسواق العالمية”.

واكد ان “اي رئيس وزراء مقبل عليه ان يتبع الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل”، مشددا على ان “توفير حكومة اقليم كوردستان الرواتب للموظفين ليست منة عليهم”.

وكان حملان قد اعلن اليوم في مؤتمر صحفي ان نسبة الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم ستتراوح بين 10 بالمائة الى 30 بالمائة، مضيفا “قررنا تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإيرادات المستحصلة، وستكون نسبة الاستقطاع من الرواتب ستتراوح بين 10% و30%، وهذا التعديل يشمل فقط الموظفين العاديين ويستثنى منه ذوو الدرجات الخاصة، الذين سيتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الاستقطاع الساري حالياً”.

واضاف ان “نظام الادخار سيلغى للموظفين العاديين فقط، والموظفون الذين رواتبهم 400 الفا فما دون سيتلقون رواتب كاملة من دون اي استقطاع”.

وتابع ان “الموظف الذي يبلغ راتبه 840 ألف دينار ستكون نسبة الادخار 18%، بينما للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين مليون إلى مليون ونصف دينار ستكون نسبة الادخار ٢٣%، والادخار بنسبة 30 سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق”.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اعلن في وقت سابق اليوم عن قرب الغاء نظام ادخار الرواتب بشكل نهائي.

واتبعت كوردستان اجراءات للتقشف منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.