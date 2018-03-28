ولي عهد السعودية قال نشرنا الوهابية بمباركة امريكية ضد المد الشيوعي الماركسي

نعيم الهاشمي الخفاجي

نشرت الصحافة اﻷمريكية تصريحات لولي عهد السعودية محمد بن سلمان لدى زيارته للخليفة ترامب وتسليمة رسم الجزية التي فرضها ترامب للمواطنين من أبناء بني سعود مقابل أن يوفر لهم اﻷمن، الجزية في اﻹسلام فرضت على الاقليات من الديانات المسيحية واليهودية والصابئة والزرادشتية دفع الجزية مقابل توفير اﻷمن لهم، وحسب صحيفة نيويورك تايمز يقول ابن سلمان لايمكن القاء تهمة اﻹرهاب على الوهابية فقط انما نحن نشرنا الوهابية في الدول العربية والاسلامية في فترة الحرب الباردة للتصدي للمد الشيوعي السوفيتي، وقال نحن ومن خلال مؤسستنا الوهابية جمعنا عشرات الاف المقاتلين لمقاتلة السوفيت في احتلالهم إلى كابل عام 1980 نيابة عن امريكا ومعسكرها وانفقنا مئات مليارات الدولارات، وقد اعترف ابن سلمان انهم استخدموا الدين للقتال نيابة عن اﻵخرين، قناة الجزيرة ومساوئها لكنها تمتلك إعلاميين محترفين في نقل الأخبار الموثوقة النيل من خصومها، سبق للناشطة( بنت امير الجزيرة العربية الدكتورة مضاوي ال رشيد الشمري والتي كانت اسرتها تحكم الجزيرة العربية نجد والحجاز لمدة 500عام قبل سيطرة بني سعود على ارضهم و اضطروا أن يصبحوا لاجئين قالت الشيوخ الوهابية ينفذون مايأمرهم بني سعود) كلام ابن سلمان كشف حقيقة ان الوهابية صنيعة لتنفيذ مخططات ومآرب اﻵخرين، بني سعود حاربوا الشيخ المسعري والذي حصل على الجنسية البريطانية لكونه طلب من المؤسسة الوهابية الغاء فتاوي تكفير المسلمين والغير مسلمين، نشكر الاخ سجاد تقي فقد نشر بحثا تاريخيا مهما كشف بالدليل ان فتاوي تكفير الشيعة قد بدأت من ابو حنيفة والشافعي وابن حنبل ولم تكن وليدة اليوم، الكثير من المغفلين الشيعة يمجدون في ابن خلدون القائل في مقدمته ( ولقد شذ ال البيت في مذاهب هم ابتدعوها ههههه ياسبحان الله شذ علي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر وجعفر الصادق) وضعنا في العراق لايمكن انهاء الصراع والقتل بدون ان يتقي الله ساسة احزاب شيعة العراق الله خالقهم وخالق العباد في اقامة اقليم وسط وجنوب واختيار طريقة حكم فدرالي او كونفدرالي لانهاء المآسي والمظالم لكن مثل ما قالها اﻹمام علي ع لا أمر لمن لايطاع مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.