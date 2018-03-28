يونامي: نرحب بفتح سلطات إقليم كوردستان تحقيقاً حول مزاعم استخدام القوة ضد المتظاهرين

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في إقليم كوردستان. مؤكدة ترحيبها بإعلان سلطات إقليم كوردستان عن التحقيق في هذه المزاعم.

وقالت (يونامي) في بيان إن “الحق في الاحتجاج السلمي هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو حجر الزاوية للديمقراطية”، مبينة أنها “أحد الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيهم”.

مشيرةً، الى أن “السلطات مسؤولة عن ضمان أن يكون هذا الحق محترما ومحمياً وأن تكون ممارسته متاحة للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام”، مؤكدة أنه “تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في ضمان ممارسة هذا الحق بمسؤولية وقانونية، عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ترحيبها بـ”إعلان سلطات إقليم كوردستان عن التحقيق في هذه المزاعم”.