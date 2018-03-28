Posted on by

يونامي: نرحب بفتح سلطات إقليم كوردستان تحقيقاً حول مزاعم استخدام القوة ضد المتظاهرين

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في إقليم كوردستان. مؤكدة ترحيبها بإعلان سلطات إقليم كوردستان عن التحقيق في هذه المزاعم.

وقالت (يونامي) في بيان إن “الحق في الاحتجاج السلمي هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو حجر الزاوية للديمقراطية”، مبينة أنها “أحد الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيهم”.

مشيرةً، الى أن “السلطات مسؤولة عن ضمان أن يكون هذا الحق محترما ومحمياً وأن تكون ممارسته متاحة للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام”، مؤكدة أنه “تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في ضمان ممارسة هذا الحق بمسؤولية وقانونية، عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ترحيبها بـ”إعلان سلطات إقليم كوردستان عن التحقيق في هذه المزاعم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close