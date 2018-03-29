أربيل تكشف عن محادثات “جدية” مع بغداد بشأن مستحقات وقروض الشركات النفطية

كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان امانج رحيم يوم الأربعاء عن محادثات بين وزارة الثروات الطبيعية، و وزارة النفط بشأن التوصل الى حل لصرف المستحقات المالية والقروض للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وقال رحيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، ان “هناك محادثات جدية بين الوزارتين بشان مستحقات وقروض الشركات النفطية العاملة في كوردستان”.

وأضاف ان هناك مؤشرات إيجابية تلوح بالأفق للتوصل الى اتفاق بين الجانبين، مردفا بالقول في حال التوصل الى اتفاق فان تلك القروض والمستحقات تقع على المصروفات السيادية ضمن الموازنة الاتحادية.

وأشار رحيم الى ان بغداد سوف ترسل 40 مليار دينار الى ذوي الشهداء والمؤنفلين.