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أنقرة تغير اسم مسجد يعود للقرن السابع عشر من “الأكراد” لـ”الأتراك”

غيرت هيئة الأوقاف التركية، اسم “جامع الأكراد” فى مدينة كيليس إلى “مسجد الأتراك”، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
وبحسب ما نشرته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الخميس، يعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن السابع عشر الميلادي وقد شيده الكوردي حسين آغا، واتخذت السلطات التركية هذا القرار رغم أن جميع السجلات التاريخية تشير إلى أن اسمه الرسمي والتاريخي هو “جامع الأكراد”.
وقامت بداية بإضافة لوحة تسميه “جامع الأتراك” فوق لوحة اسمه الأصلي قبل أن تزيل نهائياً اللوحة التي تحمل اسم “جامع الأكراد”.
ويأتي هذا بعد أن بدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في يناير على وحدات حماية الشعب الكوردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هاتاي.

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