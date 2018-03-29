اشارة رياضية…. اللامي والحظر الرياضي

كاظم العبيــدي

يبتهج العراقيون عامة والرياضيون خاصة برفع الحظر الكروي عن بعض ملاعب المحافظات ،وقد نجحت كل المساعي في ايصال الصوت العراقي الى العالم بان بلد الحضارات أمن ومستقر وان العراقيين يتنفسون الرياضة بكل مفاصلها وهم اصحاب الانجاز والتشجيع والادارة .

وان كل الجهات الرياضية التنفيذية والتشريعية بدءا من وزارة الشباب والرياضية واللجنة الاولمبية واتحاد الكرة وغيرها تحركت على كل الاصعدة من اجل اعادة هيبة الملاعب .

ولكن النقطة الاهم في ذلك ان الزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين قد اطلق الشرارة الاولى لرفع الحظر الرياضي عندما فاز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب في مصر ، ومن خلال الاجتماع الاول للاتحاد طرح الزميل اللامي موضوع الحظر الرياضي على رؤوساء النقابات والجمعيات في الدول العربية ،وقد اخذ مقترحه محمل الجد وتبلورت الفكرة لدى الحكومات العربية ومنها الفاعلة في الاتحاد الاسيوي ،وبعد اصدرت نقابة الصحفيين العراقيين بيانا ساندت كل الجهود التي تسعى لرفع الحظر ،وكان آنذاك اجتماعا موسعا بين الزميل اللامي ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود تم التطرق الى المفاصل المهمة في هذا الملف ، وعندما زارت الوفود الاعلامية من السعودية والكويت وقطر نقابة الصحفيين ،اعاد اللامي طرح ملف الحظر على الوفود ليصبح بعدها قيد التنفيذ بعد موافقات الاتحاد الاسيوي الذي اعطى الضوء الاخضر للاتحاد الدولي .

ومع كل هذه الجهود الواسعة فان نقابة الصحفيين العراقيين والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية والاعلام المرئي والسموع والمقروء برّزوا المظاهر المشرقة للرياضة العراقية ونقل صورة الجمهور المثالي من خلال الدوري او المباريات الودية التي جرت في المدينة الرياضية بالبصرة او كربلاء او اربيل .

وهكذا يبقى الاعلام الرياضي المفصل الاول في حراك أي ملف رياضي شاءك .

مبارك للعراقيين والرياضيين هذا الانجاز الكبير ، ونُثمن الجهود الكبيرة التي بذلها زميلنا اللامي في رفع الحظر الرياضي .