التحالف: نشعر بالقلق من وجود داعش في مخمور وكركوك وطوزخورماتو

بالرغم من إعلان حيدر العبادي عن القضاء على داعش في العراق، فإن التحركات الأخيرة لداعش تظهر أن ذلك التنظيم المسلح مازال خطراً يهدد أمن العراق.

وبعد أن نصب مسلحو داعش كميناً في المناطق التابعة لمحافظة كركوك، وقتلوا 27 من مسلحي الحشد الشعبي وأسروا عدداً آخر منهم، اتضح للحكومة العراقية أن هذا التنظيم لايزال يشكل خطراً على أمن البلد.

وقال نائب القائد العام للقوة الجوية التابعة للتحالف الدولي ضد داعش أندرو كروفت “المناطق التي يقلقنا تواجد عناصر داعش فيها أكثر من غيرها، هي مناطق مخمور وكركوك وطوزخورماتو. حيث نشعر بوجود ما يشبه مقرات لهم في تلك المناطق، وحيثما وجدنا مسلحي داعش، سنعمل كما في الشهرين الأخيرين، على ملاحقتهم من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية. أما المناطق الأخرى التي تثير قلقنا فهي صحارى شرق الأنبار وجنوب الرطبة، التي تحاذي الطريق الرئيس وهي منطقة مترامية الأطراف قليلة السكان. إذ توجد في تلك المناطق مقرات وملاذات لداعش، وسنلاحقهم حتى القضاء على جميع المسلحين في تلك المناطق”.

ويرى خبير أمني وعسكري أن هناك أحزاباً وأطرافاً مجهولة متورطة في إعادة تنظيم مسلحي داعش.

لكن هذا الخبير يعتقد أن التنسيق مع دول الجوار سيحول دون تمكن داعش من تحقيق أهدافه في العراق مرة أخرى.

من جهته قال الخبيرالأمني والعسكري أحمد السعدي “نفذت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني عمليات موفقة جداً، وخاصة في مجال استهداف قيادات هذا التنظيم، وكان آخر من ألقي القبض من هؤلاء رئيس تحرير جريدة النبأ الداعشية التي كانت تصدر في الموصل، وثم شائعات تتحدث عن إلقاء القبض على وزير مالية التنظيم، ويشاع أن العراق أعلن عن كون المذكور موظفاً سابقاً في وزارة المالية العراقية. وهناك المزيد من العمليات التي تستهدف أولئك القياديين، ونحن ننسق مع الأطراف التركية والسورية والأردنية لملاحقة قيادات هذا التنظيم المختبئين في تلك الدول”.

احتل داعش في العام 2014 قسماً كبيراً من أراضي العراق، وبالرغم من إعلان العبادي والمسؤولين الأمريكيين عن القضاء على داعش، إلا أنهم أكدوا أن استعادة الأرض لا تعني نهاية داعش، لأن الفكرة باقية وتشكل تهديداً على أمن العراق.