الرؤيا

ناصر الثعالبي

في زوايا اليقظة من مساحات أعمارنا

يهتز الوجدان ناقوساً أفلتته الرياح

خارجاً عن وقار صمته

يغني لليوم الذي عمد فيه فقراء مدينتي الشمس

تهتز موجاته الصوتية بفخرألإنتماء للفجر الجديد

في هذه المساحات

نسطر أنشوة إنتصاراتنا بعمق خيباتنا

تتسلل خارجة من عقال الوعي كمناشيرٍ

باتجاه الشمس

أفرحها الدوران في المدن المنسيه

تنتظر ربيعاً يحملون فتيته موجات الصوت

ناثرين مجسات الغد رهاناً لبروق آذار

فتورق في ذاكرتنا تعرجات الطريق

نحن رفاق المدن المنسيه

نعلن فرحنا – برغم تشتتنا– بقدوم آذار

فتنهض حميتنا لاحتضان نهر التعميد

فنهتف مجداً لآذار