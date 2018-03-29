الرئاسة العراقية تحذر وزارة العدل بسبب قانون الموازنة

اكد عبدالله عالياويي مستشار رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء، ان الرئاسة خاطبت وزارة العدل حول الموازنة المالية لعام 2018، محذرة اياها من نشرها في جريدة الوقائع الرسمية.

وقال عالياويي، ان رئاسة الجمهورية وجهت كتابا الى وزارة العدل الاتحادي، حول تصديق مشروعات القوانين يتم من خلالها استنادا للدستور وبالتالي لايحق للامانة العامة بمجلس الوزارة دائرة الوقائع العراقية منح اي صادر لأي تشريع.

واضاف ان “قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنشر قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 يعد انتهاكاً واضحاً، لأحكام الدستور، وقانون النشر في الجريدة الرسمية، لافتا الى ان الجهة التي تقوم بالنشر دون اشعار رئاسة الجمهورية تتحمل المساءلة القانونية”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة يوم 3/3/2018، على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على القانون، “لاحتوائها على اكثر من 30 خرقا” بحسب بيان رئاسي.

وقررت رئاسة البرلمان امس أعادة مشروع الموازنة إلى رئاسة الجمهورية. وقالت “ان من لديه اعتراض على قانون الموازنة بامكانه الطعن لدى المحكمة الاتحادية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية”.