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الطلاق حلال، لكن

 خالد الناهي
ظاهرة اخذت تكبر وتتجذر في مجتمعنا العراقي، بعدما كانت غريبة ونادرة جداً، وفتحت الباب لطرح عدة تساؤلات، اين الخلل ولماذا، وهل توجد دوافع لذلك أم أن ما يحصل هو عفوي، عاداتنا قيمنا تغيرت، أم الجيل لم يعد يهتم لهذه المسميات، وازعنا الديني، الخوف من الشارع والقال والقيل، لم يعد من الأولويات أم هناك اسباب ٲخرى تجعل الطلاق مبرر وله اسبابه، هل الحالات التي تحصل سببها الشاب او الشابة، أم الأهل لهم الأثر الأكبر؟.
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