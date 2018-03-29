العبادي يرفض التعليق على تعيين ترامب لبولتن

رفض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الأربعاء التعليق على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجون بولتن مستشارا للأمن القومي للولايات المتحدة الامريكية.

ووجه منظم اعمال منتدى الطاقة المنعقد في بغداد بسؤال للعبادي حول اذا ما كان تعيين ترامب لبولتن سيشعل حربا على ايران، وما قد يتسبب ذلك من مشاكل على العراق أجاب الأخير بالقول “انا لا ذهب حول تلك الأمور دعنا عن ذلك ولنبحث قضايا أخرى”.

وأضاف ان “العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين أميركا وإيران”.

وانتقد العبادي نقل السفارة الامريكية من الى القدس قائلا، إن “هذا القرار خاطئ وغير صائب”.