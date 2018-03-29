العبادي يعلن زيادة انتاج النفط بـ”ضم” آبار كركوك

أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الأربعاء ان انتاج العراق من النفط الخام سيزداد عند دخول، الحقول والابار النفطية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد للعمل.

وقال العبادي في كملة له خلال انطلاق اعمال منتدى الطاقة اليوم في بغداد، ان “العراق له رصيد وخزين هائل من النفط والغاز ونحن جدون للاستفادة من هذه الطاقة”.

وأضاف ان “رغم الحرب ضد الإرهاب فان انتاج البلاد من النفط لم يتراجع بل ازداد”، مردفا بالقول انه “بدخول الابار النفطية في كركوك العمل فان الإنتاج سيزداد اكثر”.

وتابع العبادي انه “يجب ان نوقف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة”.