العدل تعلن انطلاق مشروع التحكيم العشائري

اعلنت وزارة العدل انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشراف وزارة العدل وباعتماد محكمين عشائرين [عوارف] من جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ” انها اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية ، مبينة ان ” هذه الخطوة تأتي في سياق مذكرة التفاهم الخاصة بالتحكيم العشائري والموقعة مع وزارة الداخلية من اجل ترسيخ اسس القانون واشاعة ثقافة التسامح في حل النزاعات وليس ان تكون بديلاً للقانون”.

وبينت ” انها اعتمدت كوكبة من المحكمين العشائريين المعروفين وتم تسليمهم شهادات تقريرية مبينة ان المحكمين العشائريين [العوارف] يعدون صمام امان للمجتمع، وسيكون لهم دور كبير في تدعيم الامن واحلال السلم المجتمعي في عموم محافظات البلاد، بالاضافة الى إبعاد من يدعي هذه الصفة بدون حق ويؤدي الى الاخلال بهذا النظام الاجتماعي المترابط”.