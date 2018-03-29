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الكاتب الشيعي و الكاتب السنّي

احمد كاظم
الفرق بين الكاتب الشيعي و الكاتب السني:
أولا: الكاتب الشيعي يرتعش من ان يوصف بالطائفية مع انه غير طائفي فيشتم طائفته قبل الكتابة عن فضائح ساسة السنة و رجال دينهم و عشائرهم.
بالمقابل الكاتب السنّي صلف لا يرتعش من اتهامه بالطائفية فيشتم الشيعة بدون رحمة و بدون مبرر و يمجد فضائح السنة بصلافة.
ثانيا: الكاتب الشيعي يختار كلمات نقدية باهتة اقل من الواقع عند انتقاد السنة.
بالمقابل الكاتب السنّي يختار كلمات نقدية لاذعة كاذبة لشتم الشيعة.
ثالثا: الكاتب الشيعي لا يختلق ما يكتبه عن السنة بينما الكاتب السنّى يلفّق ما يكتبه عن الشيعة.
رابعا: الكاتب الشيعي يخفي انه شيعي لأنه جبان بينما الكاتب السنّي يجاهر بانه سنّى لأنه صلف.
خامسا: الكاتب الشيعي ينتقد فعل و قول السنّي و ليس مذهبة بينما الكاتب السني يتقد المذهب الشيعي قبل فعل و قول الكاتب الشيعي.

اهم سبب لما ذكر: الكاتب الشيعي جبان يتذرّع (بالتقية) و السنّي صلف مع ان الصلافة ليست شجاعة.
سبب اخر مهم: الكاتب الشيعي يلبس العباءة (الليبرالية و العلمانية).
ما ذكر ينطبق على الاعلام بكل فروعه و الاعلاميين و رجال الدين.
الشيعة في الرئاسات الثلاث و شبكاتها بالإضافة الى كونهم جبناء كالكتاب و الاعلاميين سيطر عليهم نهب المال و باعوا الدين و المذهب و خانوا الامانة.

ملاحظة: الكتاب الشيعة لا يدركون ان ذكر المتآمرين على الشيعة على راسهم الخليج الوهابي و امريكا و عدم ذكر خيانة الساسة الشيعة لا يعني تبرئتهم و خلط الاوراق في هذا المجال نوع آخر من (تبرئة الذمة) من الطائفية.

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