الكاتب الشيعي و الكاتب السنّي

احمد كاظم

الفرق بين الكاتب الشيعي و الكاتب السني:

أولا: الكاتب الشيعي يرتعش من ان يوصف بالطائفية مع انه غير طائفي فيشتم طائفته قبل الكتابة عن فضائح ساسة السنة و رجال دينهم و عشائرهم.

بالمقابل الكاتب السنّي صلف لا يرتعش من اتهامه بالطائفية فيشتم الشيعة بدون رحمة و بدون مبرر و يمجد فضائح السنة بصلافة.

ثانيا: الكاتب الشيعي يختار كلمات نقدية باهتة اقل من الواقع عند انتقاد السنة.

بالمقابل الكاتب السنّي يختار كلمات نقدية لاذعة كاذبة لشتم الشيعة.

ثالثا: الكاتب الشيعي لا يختلق ما يكتبه عن السنة بينما الكاتب السنّى يلفّق ما يكتبه عن الشيعة.

رابعا: الكاتب الشيعي يخفي انه شيعي لأنه جبان بينما الكاتب السنّي يجاهر بانه سنّى لأنه صلف.

خامسا: الكاتب الشيعي ينتقد فعل و قول السنّي و ليس مذهبة بينما الكاتب السني يتقد المذهب الشيعي قبل فعل و قول الكاتب الشيعي.

اهم سبب لما ذكر: الكاتب الشيعي جبان يتذرّع (بالتقية) و السنّي صلف مع ان الصلافة ليست شجاعة.

سبب اخر مهم: الكاتب الشيعي يلبس العباءة (الليبرالية و العلمانية).

ما ذكر ينطبق على الاعلام بكل فروعه و الاعلاميين و رجال الدين.

الشيعة في الرئاسات الثلاث و شبكاتها بالإضافة الى كونهم جبناء كالكتاب و الاعلاميين سيطر عليهم نهب المال و باعوا الدين و المذهب و خانوا الامانة.

ملاحظة: الكتاب الشيعة لا يدركون ان ذكر المتآمرين على الشيعة على راسهم الخليج الوهابي و امريكا و عدم ذكر خيانة الساسة الشيعة لا يعني تبرئتهم و خلط الاوراق في هذا المجال نوع آخر من (تبرئة الذمة) من الطائفية.