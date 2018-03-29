اللامي يدعو القضاء الى ترشيح صحفيين كخبراء في دعاوى النشر والإعلام

بحث رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي ماجد الأعرجي، مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي التعاون المشترك بين المؤسسة القضائية والأسرة الصحفية في ما يخص قضايا النشر والإعلام.

وذكر بيان للمجلس ، أن “رئيس الاستئناف القاضي الأعرجي تطرق الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وجه المحاكم بانتداب خبراء متخصصين في مجال الإعلام في قضايا القذف والتشهير”.

واشار إلى، ان “نقيب الصحفيين مؤيد اللامي أشاد بعمل رئيس الاستئناف وتعامله مع قضايا النشر والاعلام بمهنية عالية، داعيا مجلس القضاء الاعلى الى مفاتحة النقابة لترشيح صحفيين كخبراء في دعاوى النشر والإعلام”.