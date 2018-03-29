(الله- رب البيت الاسود) يخاطب (بوش- رب البيت الابيض).. (لهذا لم احرر الشيعة يا بوش)

بسم الله الرحمن الرحيم

(بوش كان يدعو الله.. فعاتب الله.. قائلا.. الم احرر المظلومين بالعراق من الشيعة.. فلماذا الشيعة ناكري الجميل لفضلنا عليهم.. وتسببوا بقتل جنودنا الذين حرروهم.. وتحالفوا مع جلاديهم السنة الذين حررناهم منهم.. في وقت كانوا يلطمون الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. ولم يظهر مهديهم.. فظهرت انا لانقاذهم)..

فرد الله (يا بوش.. لو كنت اعلم انهم اهلا للحرية لحررتهم من 1400 سنة ولاظهرت لهم المهدي.. ولكني اعلم هم ليسوا اهلا للحرية.. وما جرى عليك يا بوش وعلى جيشك.. الذين حررتموهم خير شاهد على ذلك.. فالعبيد عندما تأتي لهم فيجب ان تاتي ومعك العصى وتفرض وصاية عليهم.. لا ان تعطيهم صناديق اقتراع فورا..).. (ثم ألم تسمع من قال.. لو مطرت السماء حرية لرايت شيعة يرفعون المظلات).. (ثم الم تسمع روايات الشيعة انفسهم.. ذكر فيها.. بان المهدي نفسه عندما يظهر سوف يقول له الشيعة ارجع من حيث اتيت يا ابن فاطمة فليس لنا حاجة بك.. فلدينا.. للجنة جسر مقتدى.. ومختار العصر نوري المالكي.. وخيمة لكل العراقيين السستاني.. وولي الفقيه والمسلمين والعالمين خامنئي).. (فلماذا تظهر يا ابن فاطمة الزهراء.. )؟؟

لماذا تظهر يا ابن فاطمة.. (ونسلك واحفادك من السادة والاشراف).. يملكون الجمل بما حمل.. (فاين انت عندما كان الظالمين وصدام يفتك بنا)؟؟ تظهر اليوم لتهدد مكاسبنا.. (وتزاحمنا)؟

الا ترى ان المرجعية تملك اليوم (خزائن الاستثمارات من دجاج كفيل ومطارات وعقارات واموال مهولة).. (ومقتدى لديه ممثليه بالبرلمان ويركب ارتال السيارات والحمايات بعد ان كان ابيه يركب مسيوبوتشي قديمة).. (ونوري المالكي وابنه حمودي يلعبون باموال جنوها تحت شريعة اموال العراق مجهولة الصاحب ويفعل بها ما يشاء السياسيين نيابة عن الفقهاء الشرعيين)….

(وخامنئي يتحكم بالرقاب ولديه دولة بل امبراطورية يتحكم بها ويجند ما يشاء من فصائل مسلحة من شعوب المنطقة ليهدم مدنها التي تعارض نفوذه .. ليصل بامبراطوريته للمتوسط والمندب).. وسلطته اقوى من سلطة فرعون بزمنه (وشعار خامنئي يرث الله الارض لعباده المؤمنين؟؟!!!)؟؟ .. .. (فاذا الله هلك فرعون لكفره .. فنحن مؤمنين بالله وبالائمة .. وزدنا عليها بمقياسنا بالولاية للخميني وبعده لخامنئي وهم من نسل رسول الله واحفادك يا ابن فاطمة؟ فهل تشك بذلك يا مهدي؟؟ اليس كل صراعنا هو لان الحكم تم اخذه من ال البيت؟؟ ونحن نسل ال البيت اليوم بالحكم؟؟ )..

(ونحن سادة الشيعة.. وانت يا ابن فاطمة تبالي بـ 25 مليون شيعي من المنبوذين الشيعة الفقراء والمهمشين بلا خدمات الذين يبحثون عن ملذات الدنيا من كهرباء وخدمات وامن ووظائف ويريدون الامن.. اليس ما يطلبه المنبوذين من الشيعة .. كما نرى نحن.. ما طلبه عقيل من الامام علي فجعله يمسك عصى حارة).. (فوسفه عليك يا ابن فاطمة).. (تفضل عامة الناس على ساداتهم)؟؟

(يا مهدي.. الم ترى هؤلاء المنبوذين الشيعة يتبعوننا كسادة لهم كالنعل للنعل.. فاعطيناهم حرية الذهاب زحفا للامام الحسين وللعباس والامام علي.. و يؤدون الطقوس بكل حرية.. فماذا تريد اكثر من ذلك)؟؟

من ما سبقا يا بوش.. تاتي وتمنح (المنبوذين وساداتهم).. (الحرية من صناديق الاقتراع والانتخابات.. فوصلوا للحكم شيعة.. ففسدوا بالارض وشرعوا الخيانة بالولاء لمن عارض اسقاط صدام كايران وروسيا.. وليس برد جميل امريكا التي اسقطت صدام).. يا بوش (اعلم كل من يخبص الدنيا بالحرية والعدل والشرف.. فاعلم هم اكثر الناس عبودية وظلما وفسادا لانفسهم قبل غيرهم وخير مثال هم شيعة بالعراق)..

(يا بوش.. اني اظهر المهدي للعالم اجمع.. بعد ان تملئ الارض كلها ظلما.. ليملئها عدلا.. وليس لجزء من الارض دون اخر.. فاليوم ملايين تزحف لاوربا وامريكا واستراليا وكندا بحثا عن العدل الذي فقدوه بمواطنهم.. وتجدهم كلما يبتعدون عن الكعبة والنجف وقم.. كلما يتقربون من العدالة والامان والاستقرار وحقوق الانسان اكثر باوربا وامثالها)..

يابوش (ما جرى للامريكان وجيشهم الذي حرر الشيعة من طغيان 1400 سنة من حكم الظالمين من اهل السنة على رقاب الشيعة).. دليل وحجة (على من يسال لماذا الله لم يحررنا من الطغيان لـ 1400 سنة).. (لاني انا الله اعلم انهم ليسوا اهلا للحرية)..

يا بوش (الشيعة توجهوا 1400 سنة للبيت الاسود – الكعبة-).. ولم استجب لهم.. (لانهم ليسوا اهلا للحرية.. وناكري الجميل.. ويعضون اليد التي مدت لهم.. وسوف يقتلون المهدي بتهم الخيانة والدعشنة و البعثية وعملاء امريكا واسرائيل.. الخ).. والذي يسمعهم (يضن ان الشيعة اليوم يتبعون النبي يعقوب؟؟ مو افسد ما خلق الله.. باصواتهم البنفسجية وباراداتهم)..

يا بوش (خامنئي وسستاني والصدر واحزاب الاسلام الشيعي).. (لم يدركون باني اهلكت فرعون ليس لكفره.. بل لظلمه وانشغاله بمكاسبه وثراءه وتشريع فساد مؤسسته الحاكمة.. فانشغلوا بثراءهم ورفاهيتهم .. وسدوا الباب امام المنبوذين.. تاركين الملايين تحت خط الفقر والضياع.. ).. (يا بوش هؤلاء لم يدركون اني اهلكت فرعون.. لمطاردته للمستضعفين فشقيت الارض وبلعته).. (ولو هلكته لكفره لهلكته منذ زمن.. لا ان اتركه لاربعين سنة)..

يا بوش (هؤلاء يرفضون جنة الاخرة.. لان شعارهم .. خير لنا جنة بالارض نكسبها بالحرام.. من جنة بالاخرى غير ضامنين الحصول عليها)..

يا بوش (الشيعة يضربون النعمة بارجلهم.. فاردت انت.. للشيعة دولة لهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. اردت لهم دولة تجمع الشيعة العرب من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء القطيف.. لانقذهم من خارطة الشرق الاوسط القديم سايكس بيكو زيزانوف.. فكان رد الفعل يقف شيعة وسادتهم ضد حق الشيعة العرب بدولة.. مصرين على بقاء الشيعة مع كورد يريدون الحرية بالاستقلال بكوردستان ارضهم.. ومع سنة جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة.. فماذا فضل الشيعة البقاء بعراق سايكيس بيكو.. غير مبالين بالصراعات الدموية القومية والمذهبية والدينية التي تحرق الاخضر واليابس منذ بداية القرن الماضي لحد اليوم.. وقبل ان تاتي امريكا للعراق )..

يا بوش.. (فمن يرفض جنة بالارض يحكمها كدولة بحرية بعيدا عن الازمات وسفك الدماء.. هل تعتقد سوف اعطيهم جنة بالسماء)؟؟

يا بوش (المهدي سوف يظهر ليقتل العشرات من كبار معممي الشيعة ومراجعهم.. الذين سوف يقفون ضد حق الناس بالحياة الحرة الكريمة.. لان هؤلاء كونوا ثرواتهم ونفوذهم على جهل الناس وعلى الاموال المسروقة منهم بحجة انها مجهولة الصاحب والحاكم الشرعي له الحق بها والتصرف بها).. (وانت يا بوش جئت واحترمت مراجعهم ومعمميهم.. الذين هم احد اسباب مظلومية الشيعة عبر التاريخ).. (فانت اعطيت من لا يستحق حرية لا يستحقها)..

يابوش (جيشكم الامريكي كان يحارب جيشا طاغوتيا صداميا طائفيا بعثيا.. وبدل ان يدعم الشيعة المظلومين امريكا على الاقل بعدم سرقة الخزائن والمخازن والبنوك.. نجدهم يسرقون.. ثم يتهمون امريكا.. فهل كانوا يريدون من امريكا ان تمنع شعب من ان يسرق نفسه وهي اي امريكا جنودها كانوا مشغولين بالقتال ضد البعثيين لتحرير الشيعة من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة..)..

يا بوش (ينتخبون الفاسدين بالملايين.. ثم يتهمون امريكا بنتائج حكم هؤلاء الفاسدين؟؟ في وقت من وصل للحكم والبرلمان.. كان باصابع الملايين البنفجسية الذين جاءوا من دول معادية لامريكا كدرابين دمشق وطهران وليس من تكساس ونيونيورك.. فلماذا يجعلون امريكا علاكة لفشلهم؟؟ لانهم الفاشل يضع اللوم على الاخرين.. وتجدهم اليوم عام 2018 يدركون بان حتى الانتخابات لم تعد علاج للتغيير.. فاذا عجزوا عن اسقاط صدام.. فلماذا اليوم يعجزون ان يحكمهم شريف ونزيف باراداتهم ؟؟ )..

يا بوش خاتمة القول.. :

(اني الله لم اهلك فرعون لظلمه لاتباعه .. فما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.. وحال اتباع فرعون حال الشيعة اليوم الذين يتبعون ظالميهم و فاسديهم المنتخبين باصابعهم البنفسجية).

يا بوش .. (الشيعة العرب مظلومين.. فازحت عنهم انت الظالمين من خارجهم السنة.. ولكن بقى عليهم طغيان من داخلهم المعممين والسياسيين الموالين لايران.. وليس لشيعة العراق.. فتجد ايران تتقدم وتقوى.. وشيعة العراق والعراق ومدنه تخرب وتدمر ويصبح العراق اكثر واكثر ضيعة ايرانية) يا (بوش على امريكا ان تنقذ المكون الشيعي العربي بفرض دولة لهم.. غصبن ما على شارك اكبر واحد اعارض.. ).. فبريطانيا اسست دولة باسم العراق في وقت لا يوجد احد بالعهد العثماني طالب بدولة باسم العراق.. (فصنعت بريطانيا مضطرة كيان سياسي مسخ من مكونات متنافرة.. ولا تتحمل بريطانيا الخطأ الاكبر بل مراجع محسوبة شيعيا بالنجف عجمية عملت لمصالحها ومصالح ايران على حساب مصالح الشيعة العرب بوسط وجنوب الذين حرمتهم من حقهم بدولة يحكمها حاكم شيعي عربي منهم وبهم)..

عليكم يا امريكان بتاسيس ثلاث دول بمنطقة العراق وتخلصون الارض من جحيم العراق المصخم الواحد.. يا امريكان العالم اكثر امن ليس بلا صدام والقاعدة والزرقاوي وبن لادن وامثالهم.. بل العالم اكثر امن بلا عراق بائس كدولة مسخ .. يسفك دماء الملايين قرابين لبقاء صنم اسمه العراق اسسه الانكليزي.. ويتمسك به الجهلة ككلاب حراسة لخرائط الشرق الاوسط القديم .. التي حرمت الشيعة العرب والفلسطينيين والاكراد من حقهم بدول لهم بمنطقة اكثريتهم..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم