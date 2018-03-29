المسلماوي يحمل هيأة رئاسة البرلمان تعطيل النظام الداخلي في محاسبة المقصرين

حمل النائب عن كتلة الحكمة النيابية، سالم المسلماوي، هيأة رئاسة مجلس النواب ورئيسها مسؤولية تعطيل النظام الداخلي في محاسبة المقصرين.

وقال المسلماوي في بيان، بالنظر الى حاجة شعبنا الكريم الى جهود القوى المخلصة وبالخصوص العاملة منها وذلك لإنقاذ العراق من المحن المختلفة التي المت به على مدى خمسة عشر عاماً ولا زال يرزح تحت وطأة المأساة والإرهاب”.

وأضاف ان” الشعب يتوقع من ممثليه في مجلس النواب العراقي ان يلعبوا دوراً ريادياً لأجل تحقيق هذا الطموح، ولكن وللأسف الشديد ان بعض اعضاء المجلس لن يفكروا يوما في العمل الجاد في هذا المجال مما ترك اثرا سلبيا في سير جلسات المجلس النواب والذي تعطلت فيه الكثير من المشاريع والقرارات المهمة ذات العلاقة بأبناء شعبنا، وهو السبب الرئيسي لتعطيل عمل المؤسسة التشريعية والرقابية عن القيام بالدور المناسب”.

وأشار الى ان” هذا سبب انفلاتاً واضحاً في مؤسسات الدولة المختلفة وبالخصوص في مجال الفساد المالي والإداري ومما يؤسف اليه بان هيأة الرئاسة لم تقم بواجباتها تجاه هذا الخطر الكبير وبالخصوص رئيس المجلس”، محملاً” هيأة الرئاسة ورئيسها ما يحصل بعدم استخدام النظام الداخلي كوسيلة قانونية لمعاقبة او محاسبة المقصرين بهذا المجال”.