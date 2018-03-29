المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ستتم احالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع بطاقتهم الالكترونية للقضاء

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إجراءات جديدة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرةً الى انه سيتم احالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع بطاقتهم الالكترونية للقضاء.

وقالت المفوضية في بيان إنه “بغية الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ولان بطاقة الناخب الالكترونية هي من المرتكزات الاساسية والعنصر المهم في عملية التصويت للاستحقاقات الانتخابية ولضمان وصول هذه البطاقة الى الناخب الحقيقي والمحافظة عليها واستخدامها بالشكل الامثل من قبل صاحبها الفعلي فقد قرر مجلس المفوضين عدد من الاجراءات”.

وأضافت “سحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت رسميا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية وسيتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وتابعت “معاقبة اي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته في حال ثبوته رسميا تعاونه مع اية جهة كانت في الحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية وقانونية واحالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وأشارت الى “احالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الالكترونية الانتخابية الخاصة بهم الى القضاء العراقي لغرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائيا”.

ودعت الى “تسليم اي شخص يثبت حمله بطاقة الكترونية غير بطاقته الانتخابية الخاصة به في يوم الاقتراع الى الجهات الامنية لإحالته الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وأكدت ان “المفوضية ستعمل بكل قوة ووفق الانظمة والاجراءات المتخذة من قبلها في المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على ارادة الناخب النزيه وارادة الشعب في اختيار ممثليه وستعمل بكل حيادية ومهنية وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة”.