امريكا تدخل على خط تواجد PKK بسنجار وتكشف عما تريد

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إن وجود منظمة “بي كا كا” في قضاء سنجار العراقي يشكل تهديدا لتركيا، وإن بلاده “تريد رؤية انسحاب بي كا كا من المنطقة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيس، خلال زيارته للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع (بنتاغون)، حيث تطرق إلى عدد من المواضيع بينها ترحيل الدبلوماسيين الروس والمباحثات المستمرة مع تركيا.

وأضاف ماتيس أن “هناك تهديدا من بي كا كا ضد تركيا، في سنجار الواقع مباشرة في الطرف الآخر من الحدود في شمال العراق. كما تعلمون فإن بي كا كا تصنّف ضمن القوائم الإرهابية لدى الولايات المتحدة. لقد قتلوا العديد من الأتراك الأبرياء، ونريد رؤية انسحاب بي كا كا من سنجار”.

وحول ما إذا كانت بلاده ستدعم عملية تركية محتملة ضد بي كا كا في سنجار من عدمه، أوضح ماتيس أنه لن يقدم معلومات حول عمليات مستقبلية.

يشار إلى أن حزب العمال الكوردستاني، المصنف “إرهابيا” لدى أنقرة، دخل عام 2014 إلى سنجار؛ بحجة محاربة تنظيم داعش.

وكان المستشار الامني لقيادة العمليات المشتركة في العراق سعيد الجياشي قد اكد انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من سنجار واعادة انتشار قطعات الجيش العراقي محلها.

وتمثل “سنجار” بالنسبة لتركيا نقطة استراتيجية مهمة، وذلك لكونها تحاذي من الجهة الشمالية الغربية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة مقاتلين كورد، كما توجد قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المدينة، وبإحكام سيطرتها على “سنجار” ستقطع تركيا على الكورد الممر الواصل بين سوريا والعراق.