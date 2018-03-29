بارزاني: سنتعامل بالمثل مع من يحمل السلاح

رفض رئيس حكومة اقليم كوردستان اثارة الفوضى خلال الاحتجاجات القائمة في الاقليم.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، “نرفض اعتقال أي متظاهر وفي نفس الوقت لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية.”

واضاف “سنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف”.

ويتظاهر الموظفون والتدريسيون في اقليم كوردستان للمطالبة بالغاء نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.

وشهدت مدينة أربيل تظاهرات حاول فيها المتظاهرون التوجه إلى برلمان كردستان، فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل كبير.

واعتقلت القوات الأمنية رئيس فرع اتحاد معلمي كوردستان في قضاء سوران، وعدداً من المعلمين الآخرين أثناء المظاهرة. قبل ان تفرج عنهم في وقت لاحق.