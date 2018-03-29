بارزاني يشكر العبادي لعدم اصغائه لجهات واطراف سياسية كوردستانية

انتقد رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء بشدة أطرافا وجهات سياسية كوردستانية عملت بالتشويش على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من اجل عدم التعامل مع حكومة الإقليم.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم اليوم في أربيل، ان اطرافا وجهات سياسية في كوردستانية طلبت من العبادي عدم التعامل وارسال الرواتب مباشرة حكومة إقليم كوردستان، مستدركا بالقول انه نشكر العبادي الذي لم ينصت لهم والتزم بالدستور وحافظ على كيان إقليم كوردستان وتعامل مع حكومة الإقليم بإرسال الرواتب مباشرة اليها.

وأضاف “أشكر العبادي أيضا والأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي ومهدي العلاق ومجلس النواب على قرار تحويل مستحقات ذوي الشهداء والمؤنفلين في كوردستان ضمن المخصصات الاتحادية”.

وتابع بارزاني انه “نقدر للعبادي إعادة فتح المطارات ونأمل حلحلة بقية الخلافات والقضايا العالقة”.