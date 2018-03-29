بارزاني يعلن خطوة “مهمة” لالغاء نظام ادخار رواتب الموظفين

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن قرب الغاء نظام ادخار الرواتب بشكل نهائي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، “قطعنا خطوة مهمة لالغاء نظام الادخار، ونشكر الموظفين على ما عانوه طيلة 3 سنوات”.

ولم يخض كثيرا بالتفاصيل، إلا انه اكد ان مشروعا جديدا للرواتب سيقر قريبا.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

وعلق بارزاني على ذلك، ان حكومته تدعم مطالب المحتجين، “لكنها سترد على من يحاول يخلق الفوضى”.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن تعديل نظام ادخار رواتب الموظفين وفق آلية جديدة، موضحة أنه في حال استمرار بغداد بإرسال المبالغ التي ترسلها حاليا للرواتب (317 ملياراً و504 ملايين و465 ألف دينار عراقي) إلى الإقليم، فإنّ الحكومة ستجري تعديلاً على نظام الإدخار بما يحقق مصلحة الموظفين في كردستان، وكلفت وزير المالية في الإقليم بإعداد قائمة جديدة برواتب الموظفين.

وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.

وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.

إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني.