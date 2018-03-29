Posted on by

تفاصيل تعديل رواتب موظفي اقليم كردستان

أعلن مصدر في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل تعديل نظام إدخار رواتب موظفي الاقليم.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان تعديل نظام ادخار الرواتب موظفي الاقليم سيكون كالاتي:
ـ 400 الى 500 الف دينار، رواتب اكثر من 37 الف موظف، يتم ادخار 10% من رواتبهم.
ـ 500 الى 600 الف دينار، رواتب نحو 453 الف موظف، يتم ادخار 15% من رواتبهم.
ـ 600 الى 700 الف دينار، يتم ادخار 16% من رواتبهم.
ـ 700 الى 800 الف دينار، يتم ادخار 17% من رواتبهم.
ـ 800 الى 900 الف دينار، يتم ادخار 18% من رواتبهم.
ـ 900 الف الى مليون دينار، يتم ادخار 20% من رواتبهم.
ـ مليون الى مليون و500 الف دينار، يتم ادخار 23% من رواتبهم.
ـ مليون ونصف الى مليونين دينار، يتم ادخار 25% من رواتبهم.
ـ 2 مليون الى 3 مليون دينار، يتم ادخار 25% من رواتبهم.
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزامي قد اعلن اليوم، عن تعديل نظام الادخار الحكومي لرواتب موظفي اقليم كردستان، مؤكدا ان التعديل هو الاول من نوعه بعد 3 سنوات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close