تفاصيل موجة الغبار التي ستضرب العراق

اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية تفاصيل موجة الغبار المتوقعة في عموم البلاد غدا الخميس.

وقال عطية على صفحة التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} اليوم ان” موجة غبار خفيفة تبدأ صباح غد الخميس في شمال الانبار وجنوب الموصل، وتشتد كثافة الغبار ظهرا او عصرا على المنطقة الغربية ويبدي على مدن الوسط خفيف وعلى بعض مدن الشمال”.

وأشار الى” ازديادها خلال ساعات المساء والليل على مدن الوسط والفرات الاوسط وديالى وأطراف سليمانية وكركوك”.

ولفت الى انه” يقل فجر الجمعة على مناطق الفرات الاوسط ويستمر على العاصمة وصلاح الدين والانبار [شرقها] وايضا كثافته شديدة تكون على البادية الغربية وبادية السماوة والنجف”، منوها الى ان” مدن الجنوب الى الان غبار خفيف”.

واكد” توجه الغبار الكثيف خلال نهار الجمعة نحو مدن الفرات الاوسط والجنوب ويقل على الشمال والوسط، وينتهي الغبار الكثيف السبت الصبح ويبقى غبار عالق فقط وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي”.

وبين ان” الموجات الغبارية القوية هذه ستتزامن أيضا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة سيتجاوز 10 درجات مئوية في البلاد بين يومي الجمعة والسبت”، مبينا ان” تدفق الهواء البارد بشكل سريع ومفاجئ سيكون المسبب الرئيسي لموجة الغبار على المنطقة”.انتهى