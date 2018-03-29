خسارة الوزن مضمونة مع رجيم أورنيش

يستهدف رجيم الدكتور دين أورنيش الأجسام التي تتَّخذ الشكل الكمثري، على غرار أجسام بيونسيه Beyonce وكيم كارداشيان Kim Kardashian وباريس هيلتون Paris Hilton وريهانا Rihanna. “سيدتي. نت” يطَّلع من الاختصاصي في التغذية العلاجيَّة الدكتور أكرم رشيد، على مُميِّزات رجيم أورنيش، في الآتي:



الكربوهيدرات المعقدة، هي المكوِّن الرئيس في رجيم” د. أورنيش الغذائيّ، ما يُزوِّد جسم متتبعه بالعناصر الغذائيَّة والسكَّريات اللازمة لإنتاج الطاقة، والتي تشمل:

• النشاء: يُشكل كلٌّ من الأرز والقمح والذرة والشوفان والبطاطس مصادر هذا الرجيم الأهم، حيث أنَّ جزءًا من نشاء الطعام لا يتمُّ امتصاصه بالكامل في الأمعاء. وتقوم البكتيريا بطرده خارج الجسم، من دون اكتساب أي سعرات جديدة تزيد من محتوى الدهون في الجسم.

• الألياف الغذائيَّة: تشمل نوعين، وهما الألياف غير الذائبة (ألياف السيليلوز) والألياف الذائبة (ألياف البكتين المُتوفِّرة في التفاح والكمثرى والشوفان). وفي هذا الإطار، يُوصي رجيم أورنيش بتقليل السعرات الحراريَّة المُكتسبة من مصادر دهنيَّة. وهو يُحدِّد بالتالي طريقة مثاليَّة لإنجاح الرجيم بعيدة عن اتباع وصفات الطعام قليلة الدهون، بل تتمثَّل ببساطة في ملاحظة كمِّ الدهون بالغرامات في أيّ حصّة طعام نتناولها، بحيث لا يتجاوز هذا الكم الجرامين في كلِّ وجبة. وقد أثبت هذا الرجيم فعاليته في خسارة الوزن بمُعدَّل يُراوح بين 0.9 و1.8 كيلوغرامًا في الأسبوع الأوَّل، لتستقرّ خسارة الوزن على نسبة تُراوح بين 0.45 و0.9 كيلوغرامًا من الوزن الجديد في كلِّ أسبوع يليه، وذلك حتى الوصول إلى نقطة ثبات الوزن. علمًا بأن رجيم أورنيش يُساعد في إذابة الدهون من الكتفين والذراعين والفخذين والردف.

لائحة طعام مقترحة من رجيم أورنيش

| الفطور: فطيرة محشوَّة بالجبن قليل الدسم، أو قطعة من الـ”توست” مع شريحة من جبن “تشدر” قليل الدسم، وحبَّة من الفواكه الطازجة أو المطبوخة وكوب من المشروبات الدافئة.

| الغداء (يلي وجبة الفطور بساعتين): حبَّة من البطاطس المشويَّة، بالإضافة إلى شريحة من جبن “تشدر” قليل الدسم و60 غرامًا من الأرز البنِّي وطبق من سلطة البروكولي وحبَّة من الفواكه وكوب (200 ملل) من عصير الفراولة أو الكيوي.

|”سناك” الظهيرة: قطعة من “كيك” الشوكولاتة أو 10 حبَّات من الفراولة.

| وجبة العشاء (قبل النوم بثلاث ساعات): شوربة العدس أو شوربة الفطر بالكريما و3 قطع من الخبز المُحمَّص مع الثوم و200 غرام من السلطة الخضراء و3 أنواع من الفواكه المسلوقة مع الفانيليا.

| وجبة قبل النوم: كوب (200 ملل) من الزبادي قليل الدسم أو كوب من مخفوق الزبادي بالفواكه.

يُنصح أصحاب الجسم الكمثري باتباع رجيم أورنيش الهادف إلى خسارة الوزن. شاركونا تعليقاتكم…