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دعوة لحضور الحفل الفني :الحزب الشيوعي العراقي ومنظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في السويد

دعوة لحضور الحفل الفني

تقيم منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

ومنظمة الحزب الشيوعي الكردستاني/ العراق في السويد

حفلا فنيا ساهرا على شرف

الذكرى الـ 84 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

وتزامنا مع الذكرى الـ 70 لتأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

مع الفنان أياد السمعاني وفرقته الموسيقية

مع الغناء العربي والكردي والكلداني السرياني الآشوري

وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت

المصادف 14 نيسان 2018

في مطعم بيازا بلو في هالونبيري سنتروم
Pizza Blu – Hallonbergplan 5-7
Hallonbergen – Stockholm

سعر البطاقة 350 للكبار و120 كرون للأطفال
تتضمن وجبة عشاء مع ست انواع مقبلات
ملاحظة: يرجى عدم جلب المشروبات الكحولية

للمعلومات والحجز الاتصال بـ :
دنيا رامز 0720207574
بهجت هندي 0736467056
حازم القوشي 0737263206

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