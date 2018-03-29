عندما يتمادى الديكتاتور في عنجهيته ، اردوغان نموذجاً

سبق لهيئة المتابعة ان اصدرت بيانا بشأن الاحداث الاخيرة التي قامت بها القوات التركية في اعتدائها السافر على شعب آمن في مدينة عفرين الكردية، مما ادى الى نزوح الآلاف من عوائل المدينة وسقوط عدد غير قليل من القتلى والجرحى، وما زالت الانتهاكات في حقوقه وحرياته الاساسية تزداد يوماً بعد يوم رغم الادانات والاستنكارات المتعددة الواسعة النطاق التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان . واليوم يطل علينا اوردغان بتصريحات هوجاء حول الاعداد لهجوم على مدينة سنجار بحجة تواجد الارهابيين داخل المدينة ، ومع الاسف الشديد لم يكن هناك أي تصريح مضاد من الحكومة العراقية بشكل مسوْول ضد الاعتداءات التركية المتكررة على بلد ذي سيادة وطنية ضاربا عرض الحائط القوانين الدولية في شن حروب في المنطقة، اذ لا وجود لرادع قانوني او موقف دولي ضد توجهاته الشوفينية والعنصرية ضد الشعب الكردي. سيما وان كل ذلك حدث ويحدث امام انظار العالم المتحضر والمجتمع الدولي والامم المتحدة من دون ان ينبس احد ببنت شفة ويتصدى لهذه التجاوزات والاعتداءات الخطيرة التي يقوم بها اردوغان وحكومته.

نحن في تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي العراقي، ندعو المجتمع الدولي وكل احرار العالم ان يقفوا مع الشعوب والاقليات التي تتعرض الى القتل والتهجير من قبل حكام معتوهين ومصابين بمرض التسلط والتوسع، كما نطلب من الامم المتحدة ان تتخذ قرارا عاجلا بوقف الاعتداءات من قبل الحكومة التركية على الدول المجاورة بحجة محاربة الارهاب، وكذلك نطالب بالوقوف الى جانب الضحايا والمهجرين من اهالي المدن التي تعرضت للخراب والدمار ومد يد المساعدة لهم . ان العدوان التركي الأخير على مدينة عفرين الكردية في سوريا يعد فعلاً ارهابيا وانتهاك لسيادة الدول المجاورة وخرقاً لمبدَأَ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية والذي يعتبر من المبادئ الاساسية في القانون الدولي المعاصر، وفي نفس الوقت نطالب الحكومات التي تعرضت وتتعرض الى الهجوم التركي الى اتخاذ موقف صارم وحازم ازاء مايحدث من قبل اوردغان وحكومته. وعلى الحكومة العراقية بالذات ان تحمي البلد ومواطنيه من اي اعتداء خارجي يحدث وهذا من صلب مسوْوليتها تجاه شعبها الذي يذبح منذ عقد ونصف، وعليها ايضا ان تطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه للتصدي لهذه السياسة العنصرية والتوسعية على حساب شعوب المنطقة.

اننا في هيئة متابعة تنسيقيات الخارج اذ نوجه نداءنا لجميع حكومات العالم المتمدن للوقوف صفاً واحداً لدعم ضرورة مسائلة وتجريم الحكومة التركية على ما قامت به في مدينة عفرين والتي تعتبر جرائم ضد البشرية ، ونطالب بإنسحاب القوات المسلحة التركية من الأراضي العراقية والسورية، بأسرع وقت.



العراق يستحق الأفضل

هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

تنسيقية التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في لينكشوبينك

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في يوتوبوري

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في جنوب السويد (مالمو)

تنسيقية التيار الديمقراطي في لوند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلجيكا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا