فرانس24 – مراسلون – اليمن حرب خلف أبواب موصدة

تحقيق أجراه عمار الحميداوي وسيريل بايان

موفدا فرانس24 عمار الحميداوي وسيريل بايان سافرا إلى اليمن وبالتحديد إلى مدينة عدن وبعض مدن الجنوب الخاضعة لسيطرة قوات الحراك الجنوبي. في هذا الريبورتاج نقل الصحفيان لقاءات مع عدد كبير من النازحين الشماليين الهاربين من الحرب. يروي هؤلاء النازحون معاناتهم جراء استمرار الحرب في مناطقهم. أخذت هذه الحرب أرواحا كثيرة وأجبرت العديد منهم على التسول من أجل الحصول على لقمة العيش في ظل نقص المساعدات الإنسانية الدولية واحتدام المعارك في الشمال.

في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، الصراع بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة تسبب في زعزعة الأمن وأحداث فوضى استغلتها التنظيمات المتطرفة. عمار الحميداوي وسيريل بايان قضوا عدة أسابيع لفهم تفصيل الحرب اليمنية وآثارها الكارثية على السكان.