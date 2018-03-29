في عيد الأم.. بماذا تهنئ والدتك في يومها؟

في كل عام تضيء شموع «ست الحبايب» في اليوم العالمي لتكريم الأم والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من مارس، وفي هذه الذكرى بالذات تتزاحم في داخلنا العبارات التي نعبر بها عن حبنا لها الذي يزداد مع مرور السنين.

بمناسبة عيد الأم فتحت «سيدتي» المجال للشباب والفتيات من أجل أن يتحدثوا بلغة الحب عن أمهاتهم، وطرحت عليهم السؤال الآتي: ماهي أجمل عبارة سمعتها عن الأم، وبماذا تهنئ والدتك في عيد الأم؟ وكانت هذه الكلمات الصادقة منهم:

أجمل عبارة «لكل شيء في الكون مركز ومركز الكون أمي»، وفي يومها أقول لها: أنت الهالة التي تحيط أمسي وحاضري ومستقبلي، وليس العيدُ عيداً إن غاب رضاكِ عني، أدامك الله لي وزينك بتاج الصحة.

إياد أحمد (31 سنة) مدير تصوير

«هي الجميع، هي الحياة بأكملها.. أمي» وفي يومها أقول: أنت كل الحب وأنت الروح التي تبقيني، كل عام وأنت أجمل إنسانة وعسى أيامنا كلها فرح وسعادة وأنت تاج على رؤوسنا.

فاطمة الحبشي (23 سنة) طالبة موشن جرافيك

لا أجد أجمل من مقولة مستغانمي «لأنك لم تناد امرأة يوماً أمي، ليست علاقتك مع اللغة وحدها التي ستتضرر، بل جميع علاقاتك بالأشياء»، ولأمي أقول: أمي خُلقنا من قِبل الله في رحم الإنسانية، وكنت أنت من جسّد هذا بكل الحب، تهنئة عظيمة لك بعيد الأم.

رفاء أبو عزة (18 سنة) طالبة

يُقال «مارس هو شهر الحب لأن فيه يوم الأم، وشهر السعادة لأنه بداية الربيع»، ولا أجد أجمل من الدعاء لأهديه إلى أمي في يومها، ربِّ أبعد عن أمي متاعب الدنيا ولا تذقها طعم الألم، يارب بحجم سمائك أرح قلبها وأحفظها لي.

أسماء عبد الواحد (25 سنة) إعلامية

يقول الإمام الشافعي: «واخضع لأمك وأرضها، فعقوقها إحدى الكِبر»، أمي يا أغلى وأعز إنسانة، جعلها الله سنة مباركة عليك يا تاج الرأس يامن سكنتِ في أعماق وجداني.

فراس بري (31 سنة) أعمال حرة

يُقال «العطاء غير المشروط هو عطاء الأم بحبها الذي لا ينفد ولا يمتنع»، وفي يوم الأم أقول لكل أمهات العالم، دامت أيامنا مزهرة بكن وأخص أمي العظيمة سمر عثمان.

زين صبر (18 سنة) طالبة وكاتبة

أجمل ما سمعت عن الأم «الأم هي الحياة، فبغيابها يموت كل شيء»، وأهنئ والدتي بيوم الأم، وأقول لها أيامي كلها أعياد بوجودك يا غالية، حفظك الله من كل شر.

خالد هاشم (26 سنة) محرر فني

صدقاً أجمل عبارة سمعتها هي «جنة الدنيا»، وتهنئتي لها: أمدك الله بدوام الصحة والعافية، فأنت نعمة ربي وتاج على رأسي يا «ست الكل» وأجمل نساء العالم.

أماني شيخون (40 سنة) أول فندقية سعودية

«الجنة تحت أقدام الأمهات» أجمل عبارة سمعتها عن الأم، وأمي هي القلب الصادق الحنون، هي المستمعة، المحفزة للنجاح ومثلي الأعلى. اللهم ارزقني رضاها دائماً وأبداً.

رها أبو الفرج (23 سنة) مصممة عبايات

كوني مغترباً أقول «الغربة هي افتقادي لوجه أمي وابتسامتها وحضنها»، وفي يوم الأم أقول: أسعدك الله وحفظك لنا، وكل عام وأنت أغلى إنسانة.

أحمد العمري (23 سنة) لاعب كرة قدم

لم أسمع أجمل من عبارة «الأم قوة وقت الضعف»، وحديثي عن أمي لن يوفيها حقها، ومهما عملت من بر، فهي حياتي ومستقبلي، كلمة أقولها من أعماق قلبي «يجعل يومي قبل يومك».

سلمان زاكور (35 سنة) معلم وممثل

من أجمل العبارات التي سمعتها «الأم جنة فوق جنة»، ولن أقول لأمي سوى «شكراً لكل شيء»، فأنت من ظلمت نفسك لتنصفيني، وكلماتي لك لن تعيد حياتك التي تخليتِ عنها لتسعديني، أتمنى أن أصبح عظيمة مثلك يوماً ما فأنت قدوتي وجنتي، أحبك».

ريفال السليماني (22 سنة) طالبة

«الأم كالعمر لا تكرر مرتين» ترددت هذه العبارة كثيراً ودائماً ما تستوقفني لمصداقيتها. أحب أن أعايد أمي وأعبر لها عن حبي في هذه المناسبة وأقول: أنت أجمل عطايا الرحمن عليّ وعلى إخوتي.

أميرة سعد (24 سنة) موظفة إدارية

«حب الأم يهب كل شيء، ولا يطمع في أيّ شيء» أجمل عبارة قيلت عن الأم برأيي، وفي مناسبة يوم الأم أقول: كل سنة وأنت بخير وسرور يا أمي.

غسان علاوي (39 سنة) رئيس تنفيذي لإحدى الشركات

ليس هناك أجمل من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم «الجنة تحت أقدام الأمهات»، ولا أظن أننا بحاجة ليوم يذكرنا بعطاء أمهاتنا غير المشروط، فكل يوم مع الأم هو نعمة عظيمة.

منى عبد الناصر (25 سنة) أخصائية إدارة مستشفيات

«الأم منبع للحب، ومصدر للعطف، وبنك الحنان، وأساس الإحسان»، أمي الغالية.. أحبك أكثر من نفسي، وأسأل الله أن يطيل عمرك، وأن يحفظك من كل مكروه، ويسعدك في الدنيا والآخرة».

عمران حافظ (34 سنة) معلم