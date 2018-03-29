قبل انطلاق ماراثون رمضان 2018 أي نجمة لبنانيّة ستحسم المنافسة لصالحها؟

انطلقت عجلة تصوير المسلسلات الرمضانيّة، بعضها أنجز مهمّته بسهولة، والبعض الآخر شهد ولادة متعسّرة بانتظار العملية الأصعب التي تكمن في تسويق الأعمال الدراميّة، علماً أنّ بعض الأعمال بيعت قبل انطلاق تصويرها بسبب نجومية أبطالها.

هذا الموسم، تخوض نجمات لبنان منافسة محمومة، بين دراما مصرية، وسورية وعربية مشتركة، فمن ستحسم السباق لصالحها هذا العام؟

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

للسنة الرابعة على التوالي تخوض الفنانة هيفاء وهبي السباق الرمضاني في مسلسلها الخامس “لعنة كارما”، الذي شهد ولادة عسيرة أخّرت انطلاق عملية التصوير، وأبقت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا العرض خارج سياق رمضان، إذ يصرّ المنتج ممدوح شاهين على إدراج المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني.

فقد شهد المسلسل سلسلة معوّقات كان آخرها اعتذار المخرج اسماعيل فاروق عن التصوير في اللحظات الأخيرة بسبب ظرف طارى، فحلّ بديلاً منه المخرج خيري بشارة، الذي اعتمد وحدتيّ تصوير للإستعجال في إنهاء التصوير، لكي يكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني 2018.

مسلسل “لعنة كارما” تأليف عبير سليمان وإنتاج ممدوح شاهين في ثاني تعاون بينه وبين هيفاء وهبي بعد مسلسل “الحرباية” يشارك هيفاء في بطولته نجوى إبراهيم ، الإعلامي والممثل باسل الزارو، وشيرين، وأحمد صيام، ونبيل عيسى، وسامح الصريطي.

وتؤدّي هيفاء في المسلسل دور امرأة نصّابة، إلا أنّها فضّلت عدم الكشف عن تفاصيل العمل، مكتفية بتصريح أدلت به قبل أيّام أعلنت خلاله انطلاق عمليّة التصوير.

هيفاء التي حصدت ما يشبه الإجماع على تجربتها كممثلة، تخوض هذا العام سبقاً درامياً جديداً، بعد محاربة شكت منها العام الماضي في مسلسل “الحرباية” متهمة جهات إعلاميّة في مصر بالتعتيم على المسلسل، فهل سيشهد “لعنة كارما” حرباً مماثلة أم أنّ هيفاء أعدّت خطّة وقائيّة قبل انطلاق الماراثون الرمضاني؟

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

على الرغم من النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل “الهيبة” العام الماضي، فضّلت الممثلة نادين نسيب نجيم خوض تجربة جديدة، على أن تستثمر نجاح تجربة وجدت أنّها لن تضيف إليها الكثير في موسم ثانٍ سيهمّش دورها، فاختارت الانطلاق بتجربة جديدة، في استعادة لثنائيتها الناجحة مع عابد فهد في مسلسل “لو” الذي حقّق نجاحاً كبيراً قبل أربع سنوات، وحقّق لنادين شهرة عربية كرّستها نجمة صف أوّل في دراما رمضان.

ولادة المسلسل شهدت بدورها الكثير من العراقيل، بعد اعتذار أكثر من كاتب عن الخوض في قصّة مستوحاة من قصّة الكاتب الكبير نجيب محفوظ ليرسو الخيار على سلام الكثيري والمخرجة رشا شربتجي.

هذا العام أيضاً ستكون نادين على موعد مع تحدٍ يكمن في أنّ المشاهد العربي يعرف سلفاً مجريات قصّة المسلسل، الذي سبق وتحوّل إلى فيلم بعنوان “الشريدة” في الثمانينيات، وجمع بين الممثلتين نجلاء فتحي، ونبيلة عبيد، والممثل محمود ياسين. وهو تحدٍ سبق وخاضته في مسلسلي “لو” و”تشيللو”، إلا أنّ الرهان يبقى على شعبية أبطال المسلسل وحنكة الكاتب ليترك مجالاً للمفاجآت في دراما معروفة التفاصيل سلفاً.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

كان من المقرّر أن تغيب الفنانة سيرين عبد النور عن السباق الدرامي هذا العام بسبب حملها، إلا أنّها اختارت أن تطلّ في خماسية “الشهر السابع” ضمن مسلسل “حدوتة حب” الذي صوّرت دورها فيه وهي حامل.

الخماسية قام بإخراجها فيليب أسمر، من تأليف رافي وهبة، وتجسّد فيها سيرين دور طبيبة نفسية وصاحبة شخصية مركبة.

وقد أرادت سيرين التي خاضت العام الماضي الماراثون الدرامي بمسلسل “قناديل العشاق” أن تهدي جمهورها خماسية جسّدت فيها واحداً من أجمل أدوارها ضمن حبكة درامية قوية.

مسلسلات الخماسيات كانت قد أثبتت نجاحها في المواسم الماضية، سيّما وأنّها تخلو من التطويل والملل الذي يشوب معظم المسلسلات الرمضانية، فهل تعيد سيرين موضة الخماسيات؟

نيكول سابا

نيكول سابا

ابتسم الحظ للفنانة نيكول سابا هذا العام، فبعد نجاحها في مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” الذي تصدّر اسمها فيه أسماء كبار نجوم الدراما السوريّة، في تأكيد من الشركة المنتجة أن اسم نيكول مغرٍ لتسويق المسلسل، وقع اختيار المنتج صادق الصباح عليها لتكون بطلة مسلسل “الهيبة” في جزئه الثاني، إلى جانب الممثل تيم حسن.

لن تكون نيكول سابا بديلة لزميلتها نادين نجيم، التي انتهى دورها في المسلسل، ووجد كاتب العمل ومخرجه صيغة سلسة لإخراجها من سياق الأحداث دون المسّ بالتسلسل الدرامي للعمل.

نيكول واجهت حرباً قبل انطلاق التصوير، فعمل البعض على تهميش دورها خصوصاً مع إطلاق أوّل بوستر دعائي للمسلسل الذي تصدّره تيم حسن منفرداً، فبدا كل النجوم المشاركين في العمل هامشيين، إلى أن طرح البوستر الرسمي، الذي جمع كل الممثلين حول البطل الرئيسي.

وبعيداً عن الدراما المصرية، تخوض نيكول التجربة الرمضانية هذا العام متوجّهة إلى جمهور عربي أوسع، في دور قد يكرّسها نجمة رمضانية في حال نجحت في خطف قلوب المشاهدين.

فاليري أبو شقرا

فاليري أبو شقرا

بدورها، تخوض ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل “الهيبة”، لم يغامر المنتج صادق الصباح بإعطائها دور بطولة مطلقة في أولى تجاربها، بل دوراً سيكون بمثابة اختبار لها أمام الكاميرا.

وكانت فاليري خلال مشاركتها في برنامج “رقص النجوم” العام الماضي قد قدّمت اسكيتشاً تمثيلياً أظهرت فيه موهبتها، ما لفت إليها أنظار المنتجين، ليقع خيارها على مسلسل مضمون النجاح.

فهل تنجح فاليري في تكريس اسمها كممثلة أم أنّ تجربتها ستكون مجرّد تجربة عابرة؟

ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

ماغي بو غصن بدورها تخوض السباق الدرامي للسنة الرابعة على التوالي بعد تقديمها سلسلة مسلسلات انطلقت مع “24 قيراط”، مروراً بـ”يا ريت” وصولاً إلى “حبة كاراميل” الذي حقّق نجاحاً كبيراً العام الماضي.

هذا العام تخوض ماغي السباق مع مسلسل “جوليا” الذي يجمعها مع الممثل قيس الشيخ نجيب، في استعادة لثنائيتهما الناجحة في مسلسل “يا ريت”.

المسلسل من كتابة مازن طه وإخراج ايلي حبيب ولا تزال ماغي تتحفّظ عن تفاصيله.