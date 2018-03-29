كوردستان تعلن جدولا خاصا بنظام الرواتب الجديد ومن سيشمل بالاستقطاع

اعلن وزير المالية في اقليم كوردستان ان نسبة الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم ستتراوح بين 10 بالمائة الى 30 بالمائة.

وقال ريباز حملان في مؤتمر صحفي، “قررنا تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإيرادات المستحصلة، وستكون نسبة الاستقطاع من الرواتب ستتراوح بين 10% و30%، وهذا التعديل يشمل فقط الموظفين العاديين ويستثنى منه ذوو الدرجات الخاصة، الذين سيتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الاستقطاع الساري حالياً”.

واضاف ان “نظام الادخار سيلغى للموظفين العاديين فقط، والموظفون الذين رواتبهم 400 الفا فما دون سيتلقون رواتب كاملة من دون اي استقطاع”.

وتابع ان “الموظف الذي يبلغ راتبه 840 ألف دينار ستكون نسبة الادخار 18%، بينما للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين مليون إلى مليون ونصف دينار ستكون نسبة الادخار ٢٣%، والادخار بنسبة 30 سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق”.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اعلن في وقت سابق اليوم عن قرب الغاء نظام ادخار الرواتب بشكل نهائي.

واتبعت كوردستان اجراءات للتقشف منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.