هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أطوال البشر فنجد بعض البلدان والأعراق يشتهر سكانها بكونهم طوال القامة، ويشتهر آخرون بكونهم قصار القامة، وهناك مناطق تكون الأطوال فيها نسبية أي متوسطة، وتختلف تلك النسب بين الرجال والنساء فغالبًا ما يكون الرجال أطول من النساء بشكل ملحوظ، وهنا نرصد متوسط طول النساء في تلك المناطق:

طول الإنسان:

هو المسافة من أسفل القدمين إلى قمة الرأس في جسم الإنسان. وعادة ما يُقاس بوحدة السنتيمتر أو القدم أو البوصة، ويتفاوت طول الإنسان بين 60 سم (2 قدم) و260 سم (8 أقدام)، هذا ويكون الذكور في المتوسط أطول من الإناث.

تلعب بعض العوامل دورًا في تأخر النمو وتباين الأطوال كما في مناطق الفقر أو الحروب، والعوامل البيئية وسوء التغذية المزمن أثناء مرحلة الطفولة أو المراهقة.

تسنغ جينليان: هي أطول امرأة في أي وقت مضى حيث إنه تم تسجيلها في التاريخ الطبي، لتصل إلى 8 أقدام، (248.3 سم) في الارتفاع، وولدت تسنغ جينليان في عام 1964 وعاشت حتى عام 1982.

متوسط طول النساء في الوطن العربي (الطول بالسنتيمترات):

فلسطين 150.9

السعودية 155.9

مصر 157.3

المغرب 157.8

سوريا 158.6

العراق والإمارات 158.7

الأردن 158.8

الجزائر 159.1

ليبيا 162.1

لبنان 162.4