مجلس الوزراء يخول الصحة بتعيين خريجي ذوي المهن الطبية على ملاكها

قرر مجلس الوزراء العراقي، تخويل وزارة الصحة بتعيين خريجي ذوي المهن الطبية على ملاك الوزارة الدائم.

وخول القرار المرقم (٦٣) لسنة ٢٠١٨ بحسب الوثيقة وزارة الصحة، بـ”التعاقد مع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠، للعمل في مؤسساتها، البالغ عددهم (١٥٠٠٠) خريجاً، بالمخصصات والرواتب المساوية لأقرانهم المعينين على الملاك الدائم”.

وبين القرار، أن “مدة العقد ستكون لغاية إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العامة لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٨، وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم على الملاك الدائم”.

وطالب القرار وزارة المالية، بـ”تأمين المبالغ المطلوبة لتنفيذ ما جاء في مضمون القرار”.