محافظ أربيل يسمي حزبين سياسيين استغلا التظاهرات واذكيا العنف فيها

اتهم محافظ أربيل نوزاد هادي يوم الأربعاء كلا من حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكوردستانية باستغلال التظاهرات لإذكاء العنف وخلق الفوضى في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال هادي في تصريح لـ”إذاعة صوت أمريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، ان “التظاهرات لم تكن لترافقها اية اعمال عنف لولا استغلال التغيير والجماعة الإسلامية لها”.

واكد انه “لم يكن ليعتقل متظاهر او يمنع احد عن الاحتجاجات لو تم ابعاد المسؤولين الحزبيين عنها”، لافتا الى ان “التغيير والجماعة الإسلامية علنا ساندوا التظاهرات”.

وتابع هادي انه لم يتم اعتقال أي متظاهر باستثناء شخصين الذين ضربوا قوات الامن الاسايش بالسلاح الأبيض.