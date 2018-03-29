محافظ أربيل يقدم اعتذارا لأحد متظاهري الاقليم

قدم محافظ اربيل، نوزاد هادي، الخميس، اعتذاره باسم المحافظة الى المواطن الذي تعرض للاعتداء اثناء تظاهرات المعلمين والمدرسين من قبل شخصين.

وذكر المحافظ في بيان صحفي اليوم 29 آذار 2018 أنه “بعد انتشار مقطع الفيديو الذي اظهر انتهاك حرمة استاذ من اربيل من قبل شخصين خلال التظاهرات الاحتجاجية في الايام القليلة الماضية، فأن محافظ اربيل سعى الى ما يعتبره واجبا عليه زيارة ذلك الاستاذ وان يقدم اعتذاره باسم محافظة اربيل”.

واضاف البيان أن ذلك الاستاذ بلطف منه قام بعيدا عن عيون الكامرات والاجهزة الاعلامية وبرفقة مدير مدرسته بزيارة ديوان المحافظة ومحافظ أربيل.

وقام نوزاد هادي وفضلا عن الادانة والاستنكار الشديد لهذا السلوك اشاد بالاستاذ وعده انمودجا رفيعا لشخصية تربوية مخلصة للشعب والوطن وجدير بالاحترام، متعهدا باتخاذ جميع الاجراءات القانونية من قبل الاجهزة المختصة لانزال العقوبة بحق الشخصين المعتديين.