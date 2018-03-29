مدينة الثقافة ــ الثقافة في قلب المدينة

في الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، قام الأخ رئيس الجمهورية بافتتاح اكبر

صرح ثقافي وسياحي في تونس ـ مدينة الثقافة التي تتوسط شارع محمد الخامس في

العاصمة تونس . الثقافة في قلب المدينة . و أثناء تواجدي في تونس تسنى لي

زيارة هذا الصرح العملاق الذي اعتبره فخرا ليس لتونس فحسب بل فخرا لكل العرب

مدينة الثقافة ، اكبر مشروع ثقافي تنجزه تونس، تتظافر فيها الفنون وشتى أصناف

الابداع، فهي تضم ثلاثة مسارح، مسرح الاوبرا الذي يتسع ل 1800متفرجا ومجمع

السينما الذي يتكون من قاعتين الاولى تتسع ل 350 متفرجا والثانية ل 150 متفرجا،

.اضافة الى المكتبة السينمائية وقاعة اوديتريوم ل 100 شخص.

كما تضم مدينة الثقافة متحفا للفنون المعاصرة بمواصفات دولية ومركزا وطنيا للكتاب

ومركزا للاستثمار الثقافي ومجمعا لأهم ما يوجد في تونس من مؤسسات مرجعية في

.مجالات الفنون والسينما والترجمة

وباكتمال هذا الصرح الكبير، يولد أول بيت للرواية في العالم العربي، مجاورا لبيت الشعر، اول بيوت الشعر العربية، ويتخذ منتدى تونس الدولي للحضارات من مديتة

.الثقافة منصة لاطلاق الحواراتفي مختلف القضايا التي تشغل الانسانية

وفي هذا الصرح العملاق توضع اللبنة الاولى لاوركسترا واصوات اوبرا تونس

الذي سيكون ملتقى دوليا لتبادل التجارب الموسيقية. كما ستنظم مدينة الثقافة

.تظاهرات فنية الهدف منها احتضان التجارب الواعدة للشباب لتنطلق الى عالم ارحب

وتتوفر في مدينة الثقافة مكاتب وقاعات اجتماعات واستقبال اضافة الى مساحات

.تجارية باعتبار ان المدينة مشروع يشمل المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية

للمدينة برج مساحته 480 متر مربع وارتفاعه 65 متر وهو فضاء ثقافي وسياحي

مساحة الكرة البلورية الزرقاء 180 متر مربع ويخصص البرج لاحتضان مختلف

.الأنشطة مثل الندوات واللقاءات الفكرية والأدبية والبرامج التلفزيونية والاذاعية

هنيئا للشعب التونسي هذا الانجاز العظيم ـ مدينة الثقافة التي تتسع لاحلام المبدعين

.وستكون نقطة جذب دولية