مقاتلون ايزيديون يمنعون الحشد والقوات العراقية من الانتشار بمزار ديني للطائفة في سنجار

افاد مصدر امني مسؤول يوم الأربعاء ان مقاتلين ايزيديين رفضوا ان تتسلم القوات العراقية والحشد الشعبي مزارا مقدسا لأبناء الطائفة في سنجار المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تقع الى الغرب من مدينة الموصل.

وقال المصدر ان قوات عراقية يرافقها الحشد الشعبي حاولوا صباح اليوم ان ينتشروا في مزار “شرف الدين” وحولها الا ان مقاتلين من قوات “ايزيد خان” التابعة لقوات البيشمركة رفضوا ذلك.

وأضاف المصدر ان الايزيديين يريدون ان يبقى المزار تحت حمايتهم لما له من قدسية ورمزية بالنسبة، مشيرا الى ان هناك مباحثات تجري حاليا بين الجانبين حول تلك القضية.