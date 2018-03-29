نجوم سوريون اختاروا الدراما المشتركة في رمضان 2018 تعرّفوا إليهم

تختلف خيارات نجوم الدراما السورية من موسم لآخر، في مشاركاتهم الدرامية بين المسلسلات السورية الخالصة أو المشتركة، أو المشاركة بالدراما المصرية، وذلك تبعًا لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالنص الجيد والظرف الإنتاجي القادر على المنافسة، وفي هذا الموسم وقع اختيار ثلاثة من أبرز نجوم الدراما السورية، على الدراما المشتركة لتكون اطلالتهم على جمهورهم من خلالها، نتعرف إليهم من خلال التقرير الآتي:

تيم حسن مستمر في الهيبة

بوستر مسلسل الهيبة 2

أول النجوم الذين سيحضرون في الدراما المشتركة في موسم 2018 النجم تيم حسن، الذي يركز على هذا النوع من الدراما خلال السنوات الأخيرة، عبر سلسلة من الأعمال وهي: “نص يوم”، و”تشيلو”، وهذا العام يتابع تيم حضوره في الدراما المشتركة من خلال بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة – العودة” سيناريو وحوار باسم السلكا، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة “الصبّاح ميديا”، حيث يتابع أداء دور البطولة في المسلسل من خلال شخصية “جبل شيخ الجبل”، التي أدّاها في الجزء الأول من العمل في موسم رمضان 2017، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، ومنهم: نيكول سابا، وأويس مخللاتي، ومنى واصف، وعبدو شاهين، وعبد المجيد مجذوب، وفاليري أبو شقرا، وآخرين.

قيس الشيخ نجيب وعودة للدراما المشتركة

قيس الشيخ نجيب وماغي بوغصن

ويشهد موسم 2018 عودة النجم قيس الشيخ نجيب للدراما المشتركة، في تكرار للشراكة مع النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وهذه المرة من خلال مسلسل “جوليا”، من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي ف حبيب، وإنتاج شركة “إيغل فيلم”، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم، منهم: ليليا الأطرش، ووسام صبّاغ، ومي صايغ، ومجدي مشموشي وآخرون .

باسل خياط يعود بـ”تانغو”

باسل خياط

وهذا الموسم أيضًا يشهد عودة النجم السوري باسل خياط للدراما المشتركة، من خلال بطولة مسلسل “تانغو”، من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج رامي حنا، وإنتاج “إيغل فيلم”، ويجمع العمل باسل مع نجوم من سوريا ولبنان، ومنهم: دانة مارديني، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة، ويشكل هذا العمل عودة للنجم باسل خياط للدراما المشتركة، بعد أن غاب عنها خلال الفترة الأخيرة، وتفرغ للدراما المصرية والسورية .

عابد يعود للشراكة مع نادين نجيم

بوستر مسلسل طريق

وسيشهد موسم 2018 عودة للشراكة بين النجمين السوري عابد فهد واللبنانية نادين نسيب نجيم، من خلال بطولة مسلسل “طريق”، من إعداد سلام الكسيري، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “الصبّاح ميديا”، حيث يعود عابد من خلال العمل للدراما المشتركة بعد أن غاب عنها خلال الفترة الماضية، حيث تفرغ في موسم 2017 للدراما السورية من خلال “أوركيديا”، وقبله مسلسل “سمرقند” في موسم 2016، في حين جمع مسلسل “لو” عابد ونادين في موسم 2014 .