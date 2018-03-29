هل المحطة الفضائية هي سبب شهرة الفنان السعودي أم موهبته؟

لا يختلف اثنان على أن القنوات الفضائية لها دور في بروز وانتشار وشهرة العديد من الفنانين والفنانات السعوديين، حيث أن هناك فنانين بدأوا مشوارهم الفني منذ سنوات عبر محطات فضائية نسبة مشاهدتها متواضعة، فلم يجدوا فرصتهم الكافية أو ما يستحقون من الشهرة، وبمجرد تقديمهم لعمل واحد في محطة فضائية نسبة المتابعين لها كبيرة وجدوا فرصتهم.

«سيدتي» التقت بفنانين وفنانات وسألتهم: هل المحطة الفضائية التي تعرض فيها أعمالهم هي سبب شهرتهم وانتشارهم أم موهبتهم وجودة العمل؟ كما أخذت رأي ناقد فني ومخرجة حول الموضوع، وكانت آراؤهم كالتالي:.

هي منظومة مترابطة

في البداية، تحدث الفنان السعودي حبيب الحبيب عن سبب الشهرة إذا كان يعود للمحطة الفضائية أم للموهبة وجودة العمل، حيث يقول: أعتقد أنها منظومة مترابطة، والقناة الجيدة تصل بالعمل إلى قاعدة أكبر من المتابعين، كذلك العمل الذي يشكل الفنان أحد أهم أركانه يجب أن يكون جيداً حتى يحقق ديمومة ولاء المشاهد للشاشة عبر متابعته الدائمة للعمل، ومن وجهة نظري إن القناة الجيدة يجب أن تعرض مستوى يليق بها، والفنان الجيد أيضاً يجب أن يختار الوسائل الفعالة للوصول إلى الجمهور وكسبه وتعريف الناس به، ولا أحد ينكر أن المحطة الفضائية تلعب دوراً في شهرة الفنان، وكما أن الموهبة مهمة فإن القالب الذي توضع فيه أيضاً مهم للشهرة والانتشار، وأنا مع مقولة أن الفضائية القوية سبب اكتساب الفنان للشهرة، وتأتي الأسباب الأخرى بعد ذلك.

حبيب الحبيب



هناك من اشتهر بسبب الفضائية

توافقه الرأي الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، إذ ترى أن المحطة الفضائية التي تعرض عمل أي فنانة أو فنان لها دور كبير جداً في شهرته، وتقول: «قد يعرف الفنان من مجرد دور بسيط لا يذكر، ولكن لكثرة متابعي المحطات المشهورة يجد أصداء جيدة منذ عرض أول حلقة، كما أن سياسة بعض القنوات الناجحة بالتسويق للعمل والإعلان الذي يسبق العرض والترويج له بطريقة صحيحة ومدروسة تساعد كثيراً حتى إذا لم يأخذ الفنان دور البطولة مثلاً».

وتضيف: «هناك فنانون اشتهروا بسبب شهرة هذه المحطات، ولو عدنا لتقييمهم لوجدناهم يفتقرون لموهبة التمثيل أساساً، كما لا ننسى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت كل من ظهر فيها أو الأغلب بأسلوب الابتذال والتهريج وتركيب المقاطع مشهوراً بسبب عدد متابعيه الذي يفوق الملايين، وأصبحت القنوات الفضائية تستقطبهم ويقومون بالتمثيل مع نجوم الدراما ويحصلون على شهرة تضاف إلى شهرتهم بسبب ظهورهم بتلك الفضائيات».

زارا البلوشي



العلاقات الشخصية والمحسوبيات والتسويق سبب الشهرة

فيما يرى الفنان السعودي المخضرم محمد بخش، أن وسائل انتشار الفنان اختلفت مع وجود الفضائيات، ويقول: «في الماضي، كانت الموهبة هي جواز المرور للفنان، وكان النجاح لا يأتي إلا إذا بذل جهداً فردياً وناضل لكي يصل لإثبات وجوده وموهبته أمام المشاهدين والمتابعين لأعماله، أما الآن فالسيطرة بنسبة 80 % تعود للإعلان عن العمل على حساب المضمون، والقنوات الفضائية ساهمت في انتشار الفنانين من خلال عدد متابعيها والعلاقات الشخصية والمحسوبيات والتسويق والترويج، فإذا كان هناك فنان يمتلك الموهبة وتعب إلى أن أثبت وجوده ولم تكن له صداقات في الفضائيات المشهورة ولا تعرض له أعماله فلن يعرفه المشاهد، بينما نجد فناناً لم يظهر إلا قبل أشهر أو سنة قد أصبح نجماً، وفي الحقيقة أن الشهرة أتته من المحطة الفضائية التي اهتمت بظهوره وروّجت لعمله الفني، وهذا هو السائد للأسف في هذا الوقت».

محمد بخش



المحطات الفضائية تشهر الفنان

كما يؤكد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أن المحطات الفضائية تساهم في شهرة الفنان، ويقول: «من المؤكد أن المحطة الفضائية التي تعمل على الإعلان عن العمل قبل عرضه والتسويق له وتوقيت العرض من عناصر نجاح وشهرة المشاركين في العمل من فنانين وفنانات مهما كانت موهبتهم وقدراتهم الفنية، إضافة إلى أن بعض الممثلين والممثلات يتمتعون بقاعدة جماهيرية عريضة في الخليج والوطن العربي، لذلك مع اسم القناة يحظون بمتابعة أكبر من قبل المشاهدين، فتجدهم حاضرين في أغلب الأعمال التلفزيونية عبر هذه المحطات، كذلك لا ننسى أن جودة العمل والإخراج المُتقن يفرضان المتابعة والاهتمام أكثر».

إبراهيم الحساوي

الموهبة وقوة القناة

تعتقد الفنانة السعودية لمار أن الموهبة أيضاً مطلوبة لانتشار أي فنان، بالإضافة إلى شهرة وقوة القناة الفضائية التي تعرض العمل، وتقول: «أرى أن الموهبة مطلوبة لشهرة أي فنان دخل هذا المجال، وبعدها يأتي دور المحطات الفضائية الواسعة الشهرة، والتي لها دور كبير بدعم أي فنان مهما كانت سنوات خبرته وإمكانياته، وبصراحة أنا في بداياتي تعبت كثيراً عندما عرضت أعمالي ولم تحقق النسبة التي كنت أتوقعها بسبب الفضائية التي عرضت فيها، بينما يختلف الوضع إذا بدأت مشواري الفني من محطة معروفة وكنت أمتلك موهبة، فهناك محطات كل المشاهدين في السعودية والخليج والوطني العربي يتابعونها ومجرد الظهور بها تعرف من قبل المشاهد في كل مكان».

لمار



الموهبة ثم جودة العمل ثم الفضائية

أما الفنان السعودي مرزوق الغامدي فيرى أن شهرة الفنان تعتمد على الموهبة وجودة العمل الذي يظهر به، ويقول: «لكل قاعدة شواذ كما يقولون، وأنا مؤمن بأن الموهبة هي سبب شهرة أي فنان، كما أن قصة العمل تفرض المتابعة والنجاح، ولا أستطيع أن أنكر أن سبب الشهرة أحياناً يعود إلى المحطات الفضائية التي تقدم العديد من الأعمال، وكل فنان يظهر تكون هناك نقطة بارزة له إما موهبته أو تبني قناة له أو تفوقه باختيار الأدوار والأعمال التي تعرض عليه، ولا يعتمد الأمر فقط على ظهوره بقناة معينة مهما كانت شهرتها».

مرزوق الغامدي



الفضائية تؤثر على انتشار الفنان

الفنان السعودي سعيد قريش يضم صوته إلى صوت زملائه الفنانين، حيث يقول: «مع كثرة القنوات الفضائية التي نراها اليوم لاشك أن هناك قنوات قد تساهم وبشكل كبير في انتشار العمل؛ لأن لهذه القناة الحظ الأوفر في المشاهدة، وبالتالي ينعكس هذا الانتشار على أي فنان مشارك في هذا العمل بشرط أن تكون شخصية الممثل ملفتة في الأداء، وقد تكون هناك أعمال قوية ومتكاملة أضلاع النجاح، لكنها تعرض في محطات فضائية غير معروفة أو نسبة المشاهدين فيها ضعيفة، فلا تأخذ النصيب الأكبر في المشاهدة، ما قد يؤثر على انتشار العمل وشهرة الفنان، وأنا كفنان أرى أن الدور الأكبر في انتشارنا وتسليط الضوء علينا يعود للقناة الفضائية، فهي تؤثر على شهرة الفنان وانتشاره وكسب قاعدة جماهيرية أيضاً».

سعيد قريش



الأكثر شهرة يشهر الآخر

أما الناقد والكاتب والمخرج السعودي رجا العتيبي فيقول: «أعتقد أن المحطات الفضائية إذا كانت مشهورة ولها تأثير شعبي كبير، فإن كل ما يبث فيها يحصل على الشهرة والانتشار، فهي التي تكون سبباً في انتشار الفنان والعمل، وإذا كانت القناة التي تعرض العمل ضعيفة وكان انتشارها قليلاً ونسبة المشاهدين محدودة، فإن الفنان إذا كان مشهوراً ومؤثراً ساهم في انتشار القناة وأصبحت أنظار الناس تتجه إلى هذه الفضائية بسبب تواجد هذا الفنان والنجم فيها رغم عدم شهرتها، فالمسألة هنا تعتمد من المشهور أكثر الفنان أم المحطة الفضائية التي تعرض العمل، فالأكثر شهرة هو الذي يتولى انتشار الآخر سواء كان الفنان أم المحطة، كذلك لا نستطيع أن نحكم لأحدهم بصورة دائمة بأن يكون مشهوراً، فمثلاً: الفنان أحياناً يكون له متابعون ومع الوقت يخف بريقه وكذلك المحطة الفضائية».

رجا العتيبي



المحطة والفنان وجودة العمل مكملات

تقول المخرجة الكردية المقيمة في السعودية لورين عيسى: «هناك فرق بين الماضي والحاضر، وهناك فرق بين الفنان والفنانة وسبب انتشارهما وشهرتهما عبر الفضائيات، فمثلاً: «الفنانة عندما تكون جميلة وجذابة فمن المؤكد أن شهرتها ستختلف عن فنانة قليلة الجمال أو الجاذبية، وخاصة إذا اجتمع الجمال مع التنازلات، فهذا سوف يجعلها من مشاهير الفن، ولكن بالنسبة للرجل فحسب الواسطة وصداقاته أو ميزانيته، وهنا أقول وبشكل واضح وصريح لم يعد لدينا فن حقيقي، ولو عدنا للخلف قليلاً لوجدنا أن الممثلة قليلة الجمال اشتهرت، وسبب شهرتها هو إبداعها وأداؤها المقنع، والرجل كذلك، كما أن عرض العمل في قناة معروفة من الطبيعي أن يحقق شهرة للفنان، إضافة إلى أن جودة العمل لها دور كبير في إبراز أي نجم بالنسبة لي كمخرجة، ومن خلال خبرتي في مجال الإخراج فإن سبب نجاح النجوم اليوم فريق العمل الذي يدعمهم، في السابق، كان النجم فعلاً نجماً يثبت شهرته بقدراته الفنية وإبداعه الداخلي واعتماده على نفسه، أما اليوم فقد أصبح الفن طفرة جينية لا جديد يقدم بسبب المحسوبيات، وأنا كمخرجة أرى أن المحطة الفضائية والفنان أو الفنانة وجودة العمل مكملات لنجاح أي فنان وانتشاره وشهرته في وطنه وخارجه». .