وزارة الدفاع تعلق على “اختراق طائرات إسرائيلية لأجواء العراق”

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، الخميس، الأنباء عن اختراق طائرات إسرائيليه للأجواء العراقية وتنفيذ طلعات استطلاع فوق إيران ووصفها بانها “أخبار غير دقيقة وغير صحيحة”.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي له اليوم 29 آذار 2018 إنه “لا صحة لاختراق طائرات إسرائيلية للأجواء العراقية، وأن العراق يمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل بشكل جيد مع أي خرق للأجواء العراقية، ولدى إيران أيضا منظومة دفاع جوي ورادارات متطورة قادرة على استكشاف والتعامل مع أي خرق لأجوائها”، حسب مانقلته وكالة سبوتنيك الروسي.

وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بان مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F35 عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.