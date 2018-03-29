وكالة روسية: مفاوضات لضم إيزيديات يقاتلن مع “حزب العمال الكردستاني” للجيش العراقي

ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس، أن قضاء سنجار يشهد حاليا مفاوضات لضم مقاتلين ومقاتلات إيزيديين منضويين في “حزب العمال الكردستاني” إلى القوات العراقية.

ونقلت الوكالة عن الإعلامي العراقي الإيزيدي البارز، سعد حمو، اليوم (29 آذار 2018)، إن قرابة الألف مقاتل ومقاتلة، من المكون الإيزيدي، من العناصر الذين كانوا مع حزب العمال الكردستاني “بككه”، ووحدات حماية “شنكال” أو ما يعرفون باليبشة، وأسايش إيزيدخان، بقوا في قضاء سنجار، ولم ينسحبوا مع الـ”بككه”.

وأضاف حمو أن قائد المقاتلين والمقاتلات الإيزيديين، حسن سعيد، يجري مفاوضات مع الحكومة العراقية لضم هؤلاء المقاتلين والمقاتلات، للجيش العراقي.

وعن عدد المقاتلات الإيزيديات، أوضح حمو، أنهن يشكلن قرابة الـ300 مقاتلة، ضمن العدد الكلي للعناصر وهو نحو ألف، مضيفا أن “المفاوضات تجري لضمهن إلى الجيش العراقي، وفي حال لم توافق الحكومة العراقية عليهن، سيجلسن في البيت، لأنهن والمقاتلين اتفقوا أن لا يحصل ضرر على سنجار”.

وأعلن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، الثلاثاء الماضي (27 آذار)، بدء انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من القضاء.

وأعلن “حزب العمال الكردستاني”، في بيان له، يوم الجمعة الماضي (23 آذار)، أن مقاتليه انتقلوا إلى سنجار لحماية الشعب الإيزيدي “من الإبادة الجماعية” على أيدي تنظيم “داعش”، وهم الآن ينسحبون “لبلوغهم ذاك الهدف”.